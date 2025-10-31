Безжалостный ЦСКА и преследователь «Баварии»: экспресс на футбол

Ещё немного, и клубный футбол возьмёт очередную паузу для игр национальных команд. Но пока всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 31 октября, открывается программа уикенда. Следим за матчами чемпионатов России, Германии и Испании.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН»

ЦСКА проводит отличный сезон, однако из-за недавнего поражения в матче с «Локомотивом» (0:3) находится в двух очках от возглавляющего таблицу РПЛ «Краснодара». Особенно хорошо подопечные Фабио Челестини выступают на домашнем стадионе – шесть побед и одна ничья. Проиграв «Локомотиву», швейцарский специалист смог мотивировать команду.

Армейцы очень хороши в атаке, включают ранний прессинг, активно работает полузащита. Молодое поколение россиян в московском клубе играет ключевую роль. У «Пари НН» нет таких талантливых футболистов, да и ресурсы сильно ограничены. Поэтому неудивительно, что нижегородцы занимают последнее место в РПЛ. Серия из семи поражений во всех турнирах прервалась только в последней встрече.

Предлагаем поставить на то, что ЦСКА не станет жалеть соперника и выиграет с разницей минимум в два мяча. Никто в этом сезоне РПЛ не выступает на домашнем стадионе лучше. И никто не играет хуже на выезде, чем «Пари НН». У армейцев классная полузащита, которая является их сердцем и двигателем. Это заставит соперника выживать.

Прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд

Не получается у «Аугсбурга» выкарабкаться из кризиса, в который команда попала ещё в прошлом сезоне. Даже приход на пост главного тренера Сандро Вагнера ничего не поменял. Кажется, теперь он находится под большим давлением. Особенно после поражения в предыдущем матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (0:6) и вылета из Кубка Германии, виновником которого стал «Бохум» (0:1).

У «Боруссии» из Дортмунда нет таких трудностей, как у соперника. Под руководством Нико Ковача она занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от возглавляющей её «Баварии» на семь очков. Слишком большое отставание, но рано терять надежду. Многие не узнают команду в этом сезоне — всего 14 забитых мячей за восемь матчей. Куда-то подевалась агрессивная атака. Зато наладилась игра в обороне, о чём свидетельствуют всего шесть пропущенных голов.

Мы не сомневаемся в победе «Боруссии», однако не считаем, что встреча получится результативной. В Лиге чемпионов подопечные Нико Ковача стабильно забивают по четыре мяча, но в Бундеслиге они более осторожны, понимают важность каждого добытого очка. Впрочем, «Аугсбург» в его нынешнем состоянии точно не способен насолить гостям из Дортмунда.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Жирона»

«Хетафе» оправдывает статус середняка и даже находится в двух очках от зоны еврокубков. В 10 матчах этого сезона Примеры подопечные Хосе Бордаласа одержали четыре победы и столько же раз проиграли. В последней встрече чемпионата с «Атлетиком» (1:0) была прервана безвыигрышная серия из пяти матчей, а затем в Кубке Испании уничтожен «Интер Вальдеморо» (11:0).

У «Жироны» всё намного хуже. Она занимает последнее место и лидирует по количеству пропущенных голов — 22. Худшая игра в обороне и ничуть не лучше реализация — девять забитых мячей. Однако есть причины считать, что Мичел Санчес скоро поднимет команду со дна. Последние пять матчей в Примере получились весьма удачными. Состав у «Жироны» вполне достойный. Даже Аксель Витсель демонстрирует хорошую форму.

Предлагаем поставить на то, что «Жирона» выиграет у «Хетафе». Постепенно подопечные Мичела подбираются к оптимальной форме, у команды качественный состав, в нём есть и молодые, и очень опытные футболисты. А тут ещё некоторые лидеры вернулись в строй. Благодаря такому балансу получится выйти из кризиса. «Хетафе», в свою очередь, забил слишком много в Кубке Испании, из-за чего может расслабиться и испытать проблемы в игре Примеры.

Экспресс на футбол 31 октября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА выиграет у «Пари НН» с форой (-1.5) за 2.10.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.25 х 4.10 = 19.3.