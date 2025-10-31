«ПСЖ» — «Ницца». Заменить Доннарумму не получилось

Шевалье стал объектом для критики, а Сафонова не замечают. Ещё один тур без трёх очков.

1 ноября 2025 года в матче 11-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Ницца». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 19:00 мск. Подопечным Луиса Энрике пора бы задуматься о своём положении, которое выглядит всё более шатким.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Ницца» 1 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Ниццы» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижан за 8.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» (01.11.2025)

Щедрость «ПСЖ» не знает границ в этом сезоне. Речь о выступлении в Лиге 1, где команда всё чаще дарит очки и очень близко подпускает конкурентов в борьбе за чемпионство. В четырёх последних встречах подопечные Луиса Энрике трижды сыграли вничью — с «Лиллем» (1:1), «Страсбургом» (3:3) и в предыдущем матче с «Лорьяном» (1:1). Единственная победа на этом отрезке была в матче с «Брестом» (3:0).

Эти результаты привели к тому, что «Монако» приблизился на расстояние в одно очко, а ещё четыре команды отстают на два очка. Страсти в чемпионате Франции накаляются. Сам Луис Энрике после встречи с «Лорьяном» признался, что его подопечные не заслуживали победу. Им было тяжело вскрывать оборону аутсайдера. Всё выглядело так, будто нет сильной мотивации.

Возможно, «ПСЖ» стал слишком самоуверенным. В Лиге 1 у Хвичи Кварацхелии всего лишь один результативный пас в восьми матчах, а Брэдли Баркола забил один мяч в пяти последних встречах. Усман Дембеле же только оправился после травмы, и ему потребуется время, чтобы вернуть форму. Дезире Дуэ опять получил повреждение.

Есть вопросы к игре Люка Шевалье. Недаром он попадает под критику. Допускает много ошибок. Из-за классной защиты у голкипера и так немного работы, однако, когда она появляется, Шевалье не выглядит таким же надёжным, как Доннарумма. Несмотря на это, Луис Энрике не спешит попробовать Матвея Сафонова хотя бы в одной игре.

В очных матчах с «Ниццей» в прошлом сезоне парижане проиграли 1:3 и сыграли вничью 1:1. Это один из самых нелюбимых для них соперников в чемпионате Франции. Командой руководит Франк Эз. После невыразительного старта она набрала неплохую форму. В пяти последних матчах Лиги 1 ни одного поражения — «Ницца» выиграла у «Лиона» (3:2), «Ренна» (2:1) и «Лилля» (2:0), а вничью сыграла с «Парижем» (1:1) и «Монако» (2:2).

В Лиге Европы потерпела два поражения с одинаковым счётом 1:2 в матчах с «Фенербахче» и «Сельтой». Софьян Диоп берёт игру в атаке на себя. Его результативная серия в Лиге 1 составляет пять матчей, а в одном из них он оформил дубль. Интересно, что на старте сезона марокканец был очень плох, но резко прибавил.

Голкипер Йеванн Диуф превосходит Шевалье. У него 77,4% сейвов в этом сезоне — лучший показатель в Лиге 1. Однако после жёсткой критики парижская атака обязана пробудиться, как минимум на гол её хватит. Но и «Ницца» сможет поразить ворота нестабильного конкурента Сафонова. Прогнозируем обмен голами и ещё одну энергозатратную для «ПСЖ» игру.

Ставка: обе забьют за 1.72.