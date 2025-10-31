«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Эмери усилит давление на Слота

1 ноября 2025 года в матче 10-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. Арне Слот установил антирекорд, а Унаи Эмери смог улучшить игру бирмингемцев.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 1 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Астон Виллы» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мерсисайдцев за 9.00.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (01.11.2025)

Что происходит с действующим чемпионом Англии? Даже Арне Слот не может чётко объяснить причины чёрной полосы. Утверждает, что у него не такая большая глубина состава, а календарь — тяжёлый. Но ведь не у него одного такой плотный график. Как сообщает Opta Sport, с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда в европейских топ-5 лигах.

Шесть из семи встреч закончились поражениями подопечных Слота. В АПЛ уступили «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3), в Лиге чемпионов — «Галатасараю» (0:1), а последний матч в Кубке лиги проиграли «Кристал Пэлас» (0:3). Таким образом, установили антирекорд. Единственная победа на этом отрезке добыта во встрече с «Айнтрахтом» (5:1).

Алисона Бекера не хватает, а Георгий Мамардашвили в очень плохой форме. Защита не способна обеспечить его качественной подстраховкой, потому что сама допускает ошибки. Уго Экитике не стал заменой Луису Диасу, Флориан Вирц всё ещё мечтает забить первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ, не в лучшей форме Мохамед Салах. Только Коди Гакпо и Доминик Собослаи показывают хорошую игру.

Впереди встреча с «Астон Виллой», и почему она не может стать ключевой в карьере Слота? Бирмингемская команда после тяжёлого старта сезона набрала бешеный темп и выиграла четыре матча подряд в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэма» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0). В Лиге Европы обыграла «Болонью» (1:0) и «Фейеноорд» (2:0), но сенсационно уступила «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Хотя как раз после этого победила команду Хосепа Гвардиолы и сняла с себя давление.

Гениальный Унаи Эмери разобрался в проблемах и улучшил качество игры своих подопечных. Эмилиано Мартинес не даёт поводов сомневаться в его надёжной игре в воротах. А вот в атаке бирмингемцы могут действовать куда агрессивнее. Дониэлл Мален, Мэтти Кэш и Эмилиано Буэндия забили по два мяча. Они лучшие в плане результативности в клубе в этом сезоне.

Аргентинец получил повреждение, и его участие в предстоящей игре под вопросом. А вот главная надежда атак Олли Уоткинс далёк от своей лучшей формы. Забил всего один гол в девяти матчах АПЛ. Джейдон Санчо постепенно восстанавливается.

Эмери может гордиться своим планом на игру с «Манчестер Сити», однако впереди не менее сложный соперник. «Ливерпуль» хоть и пропускал минимум два мяча в пяти из семи последних встреч, но способен взорваться в атаке в любой момент, как это было с «Айнтрахтом». Поэтому важно выстроить качественную игру от обороны, чтобы не проиграть. Гостям это по силам.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет «Ливерпулю» за 2.35.