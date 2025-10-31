«Реал» — «Валенсия». Ничто так не бодрит, как победа в «эль класико»

1 ноября 2025 года в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Валенсия» 1 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.20, а шансы «Валенсии» оценили в 12.50. Ничья идёт с коэффициентом 7.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу мадридцев за 7.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (01.11.2025)

Игра «Реала» в нынешнем сезоне вызывает только восхищение. В 13 матчах во всех турнирах команда потерпела только одно поражение. Это случилось в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5). С того момента «сливочные» одержали пять побед подряд и заставили всех забыть про ту неудачу. В Лиге чемпионов выиграли у «Кайрата» (5:0) и «Ювентуса» (1:0), а в Примере — у «Вильярреала» (3:1), «Хетафе» (1:0) и «Барселоны» (2:1).

Победа в «эль класико» — это круто. Но, несмотря на успех, эмоционально и психологически мадридцы были подорваны. Вместо празднования победы они устроили разборки с Ламином Ямалем, а во время игры Винисиус Жуниор учинил скандал и не пожал руку Хаби Алонсо, выразив недовольство заменой. Перед одноклубниками он уже извинился, а про отношения с тренером пока непонятно.

Только бы всё это не привело к неудачным выступлениям «Реала», который возглавляет таблицу чемпионата Испании с отрывом в пять очков от «Барселоны». Килиан Мбаппе — лучший бомбардир с 11 голами. Семь матчей подряд он забивает в Примере. Сейчас команда очень сильно зависит от него. Впрочем, победный гол в «эль класико» забил Джуд Беллингем.

Англичанин стремится вернуть фантастическую форму прошлого сезона. Винисиус тоже заряжен на успех и идёт четвёртым в гонке лучших бомбардиров. Арда Гюлер сохраняет роль классного напарника для Мбаппе. Тибо Куртуа сыграл «на ноль» в трёх из пяти последних встреч во всех турнирах. Командная работа на высоком уровне, и ничего не должно испортить её. Даже скандалы. Игрокам стоит держать себя в руках.

«Валенсия» далека от таких результатов и находится в зоне вылета. В 10 матчах она набрала лишь девять очков. Последние пять встреч в Примере не может выиграть, уступив «Овьедо» (1:2), «Жироне» (1:2) и «Вильярреалу» (0:2) и сыграв вничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (0:0). Причин у таких результатов много: начиная с постоянных ошибок в обороне и заканчивая отсутствием идей в атаке.

Особенно плохо валенсийцы выступают на выезде, не выиграв ни одного матча в этом сезоне. Однако Карлос Корберан продолжает занимать пост главного тренера. Лучшие бомбардиры — Арно Данжума и Уго Дуро. Забили по три гола, но испанец получил повреждение, степень серьёзности которого станет известна позднее.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит. У подопечных Корберана хватает проблем с реализацией и созданием моментов, так ещё и травмирован ключевой игрок нападения. «Сливочные» смогут выплеснуть все эмоции от победы в «эль класико» в матче с аутсайдером.

Ставка: «Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит за 2.00.