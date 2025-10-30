«Локомотив» — СКА. Ярославцы не на пике, но Ларионову от этого не легче

31 октября 2025 года в Ярославле состоится встреча КХЛ, в которой сыграют «Локомотив» и СКА. Начало — в 19:30 мск. Сможет ли Игорь Ларионов огорчить действующего чемпиона КХЛ с третьей попытки в этом сезоне?

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — СКА 31 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.70, а шансы СКА по итогам 60 минут оценили в 4.24. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.65. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (31.10.2025)

«Локомотив» в этом сезоне по-прежнему наверху. Да, пока это не та машина, что была у Игоря Никитина в прошлом сезоне, однако ведь и тренер сменился. Изменения в стиле всё равно есть и будут, поэтому притирка нужна. Главное, чтобы в плей-офф всё было нормально. И, кажется, у Боба Хартли всё идёт по плану.

Октябрь у железнодорожников не стал выдающимся, сейчас у них шесть побед при четырёх поражениях за месяц. Правда, в последних пяти играх только одна осечка, но она случилась в матче с побеждающим сейчас всех «Ак Барсом» (0:1). Однако команда Хартли точно не в лучшей форме, подтверждение тому последняя встреча с аутсайдером — «Ладой» — где «Локо» «горел» 0:2 к середине третьего периода. Да, на классе и характере получилось выдать ударную концовку и вырвать победу, но всё же это сигнал.

Впрочем, на фоне СКА у «Локомотива» дела идут просто потрясающе. Петербуржцев бросает из жара в холод, пока они не попадают в зону плей-офф. В последних 10 играх у команды Игоря Ларионова всего три победы. Правда, две последние встречи армейцы выиграли, но у кого? «Сочи» и «Сибирь» — команды, заведомо уступающие в классе. По-прежнему большие проблемы в позиционной атаке, по-прежнему нет надёжности в обороне. Кажется, не всё ладно и в коллективе. Тот же Николай Голдобин выведен из состава. Тренер раскритиковал форварда за отсутствие самоотдачи.

И всё-таки две победы добавят настроения, да ещё и «Локомотив» сейчас не в идеальном состоянии. Казалось бы, шансы СКА повышаются. Однако у команды Ларионова есть ещё одна проблема, это игры на выезде. Всего две победы в сезоне — дела совсем печальны. А «Локомотив» на своём льду пока не проигрывал. К тому же команды уже дважды встречались в текущей регулярке КХЛ. И оба матча остались за ярославцами — 4:2 и 3:1. Последнее очное противостояние, кстати, было совсем недавно — 18 октября.

Поэтому мы выбираем всё же победу «Локомотива». У Боба Хартли куда более сыгранная, системная команда, которая готова проявить характер даже тогда, когда не всё получается. На этом фоне хаотичность СКА смотрится немного наивно. При этом возьмём комбинированный вариант с победой хозяев через тотал меньше 6.5. Лишь раз на ярославской арене в этом сезоне зрители увидели больше пяти шайб.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 6.5 за 2.35.