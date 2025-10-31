Наконец-то за «МЮ» хочется болеть! Аморим оставит «Ливерпуль» за спиной

«Сити Граунд» в Ноттингеме ждёт настоящую битву. 1 ноября «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед». Матч, бесспорно, важен с точки зрения турнирной таблицы: хозяевам нужно выбираться из зоны вылета, а гости хотят укрепиться в зоне еврокубков. Тренерская вывеска тоже очень яркая — Шон Дайч против Рубена Аморима. Стартовый свисток — в 18:00 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Англии

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.11, что приблизительно составляет 47% вероятности. Ничья идёт за 3.80, а победа «Ноттингем Форест» оценивается в 3.40.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.70. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.62. Вероятный счёт — 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

«Ноттингем Форест» пытается разогнаться после дебюта Дайча

У «Ноттингем Форест» этот сезон складывается гораздо хуже предыдущего. Уже неоднократно меняли тренеров. Сейчас за работу взялся Дайч. Под его руководством в дебютной игре получилось победить всухую у «Порту» (2:0) в Лиге Европы. Команда стала аккуратнее при игре без мяча, чище защищается в штрафной и уделяет больше внимания стандартам и вторым мячам. Однако сразу после этого в гостях уступила «Борнмуту» (0:2).

Ключевые футболисты хозяев — креативный Морган Гиббс-Уайт, который хорош между линиями, а также работоспособный форвард Игор Жезус. Именно эти игроки приносят пользу, пусть пока только на евроарене. У нового тренерского штаба теперь задача – подтянуть игру своих подопечных в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» наконец-то можно хвалить

«МЮ» находится в приличной форме. Во-первых, ещё свежа в памяти победа на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» (2:1), который в итоге удалось обойти в таблице. Во-вторых, победная серия в английской Премьер-лиге составляет три матча, и её хотят продлить. Это похвально! Команда Аморима пережимает центр поля и активно использует переходные фазы. Это чувствительные зоны для «Фореста», если вынуждать их выбрасывать мяч из обороны.

Однако у гостей есть нюансы по составу. Лисандро Мартинес ещё вне игры, плюс по Гарри Магуайру небольшой вопрос, хотя и есть шанс, что он примет участие в матче. Это влияет на выбор тройки в обороне и на опору при стандартных положениях. Аморим может более бережно распорядиться мячом при розыгрыше от своих ворот. Игра упростится, и сопернику станет легче на своём поле.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 1 ноября 2025 года

Очные встречи недвусмысленно намекают на упорство «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне, например, была победа 1:0 на «Сити Граунд» весной и громкие 3:2 на «Олд Траффорд» прошлой зимой. Однако форма у «Манчестер Юнайтед» сейчас куда лучше. Да и структура с прессингом хорошо подходит против команды, которая только перестраивается под нового тренера. Баланс сил близкий, но с небольшим перевесом в сторону гостей.

Прогнозируем, что «Манчестер Юнайтед» победит с разницей в один мяч. Потому что у манкунианцев стабильнее структура в фазе без мяча и есть кураж после трёх побед подряд. А «Ноттингем Форест» при Дайче только набирает обороты и может ещё какое-то время проседать под высоким прессингом. Возможный счёт — 1:0 или 2:1 в пользу «красных дьяволов» с решающим моментом во втором тайме. И они добудут четвёртую победу подряд в АПЛ впервые с февраля 2024 года.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.11.