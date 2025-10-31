Лондон загудит: «Челси» заставит «Тоттенхэм» повеселиться в дерби

Томас Франк взбодрил хозяев, но гости выиграли пять из шести последних матчей во всех турнирах.

В субботу, 1 ноября, «Тоттенхэм» примет «Челси» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Лондонское дерби с очень высокой ставкой, судя по ситуации в турнирной таблице. Формально хозяева выглядят фаворитами по своей форме и месту проведения встречи, однако накала в этом противостоянии не избежать. Между соперниками в АПЛ — три очка. Старт матча назначен на 20:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно составляет 39% вероятности, а победа «Тоттенхэма» оценивается в 2.70. Ничья идёт за 3.62.

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.70. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.

Спасибо Томасу Франку, но травмы мешают

При Томасе Франке «шпоры» стали более структурными без мяча и чаще берут своё за счёт темпа и стандартов. Свежее подтверждение тому — победа со счётом 3:0 в матче с «Эвертоном» в АПЛ. Лондонская команда выиграла многие единоборства и реализовала свои моменты. В Кубке лиги, однако, Франк ротировал состав, за что поплатился — 0:2 во встрече с «Ньюкаслом». Эта ситуация не гарантирует лёгкой прогулки в дерби. И всё же в целом команда с новым тренером взбодрилась.

По составу у хозяев есть вопросы. Джеймс Мэддисон долгосрочно вне игры («кресты»), Раду Дрэгушин только возвращается к полноценной работе после тяжёлой травмы, Бен Дэвис выбыл с повреждением задней поверхности бедра. По Кристиану Ромеро и Дестини Удоджи — сомнения. Важно, что Гульельмо Викарио должен быть готовым. Доминик Соланке постепенно набирает форму, но вернётся, скорее всего, к середине ноября.

«Челси» — про веселье и эмоции

«Челси» Энцо Марески иногда идёт по синусоиде. С одной стороны, была яркая победа в матче с «Ливерпулем» с решающим голом 18-летнего Эстевaо Виллиана. Затем случились яркие победы во встречах с «Ноттингем Форест» (3:0) и «Аяксом» (5:1) и досадное домашнее поражение в игре с «Сандерлендом» (1:2). А накануне «аристократы» выдали дикие 4:3 в Кубке лиги с «Вулверхэмптоном», схлопотав очередную красную карточку. Молодые ноги дают скорость команде, однако стабильности иногда не хватает.

Плюс у «Челси» ощутимые потери. Коул Палмер (пах) выбыл примерно на шесть недель и дерби пропустит, а форвард Лиам Делап, вернувшись, тут же схватил удаление — ждать его на поле в субботу не стоит. Плюс у Бенуа Бадьяшиля и Ливая Колуилла — серьёзные травмы. Это бьёт по креативу и контролю на чужой половине поля.

Прогноз на матч матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 1 ноября 2025 года

Возможный, сценарий игры: «Тоттенхэм» попробует давить на старте и использовать стандарты, будет стремиться поймать «Челси» на потерях мяча при первом пасе. Гости же могут ответить рывками по флангам и индивидуальными действиями лидеров вроде Эстевaо, хотя без Палмера, конечно, сложнее вскрывать защиту хозяев. Если «шпоры» не ввяжутся в обмен карточками на эмоциях, будут лучше контролировать центр.

Прогнозируем, однако, что ни «Тоттенхэм», ни «Челси» не смогут оказаться ближе к победе в этот день. Домашний стадион, более ровная структура игры в целом и уровень вратаря с обороной, конечно, могут перевесить искру соперника, у которого одновременно кадровые дыры и проблемы с дисциплиной. И всё же команда Марески выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, а это уровень. Ждём ничью.

Ставка: ничья в матче «Тоттенхэм» — «Челси» за 3.62.