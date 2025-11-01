АПЛ: дерби «Тоттенхэм» — «Челси», классный «МЮ» и давление на «Ливерпуль»

Совсем скоро клубный футбол возьмёт очередную паузу и уступит место сборным. Но пока что всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 1 ноября, будем следить за английской Премьер-лигой.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

При Томасе Франке «шпоры» стали более структурными без мяча и чаще берут своё за счёт темпа и стандартов. Свежее подтверждение тому — победа со счётом 3:0 в матче с «Эвертоном» в АПЛ. Лондонская команда выиграла много единоборств и реализовала свои моменты. В Кубке лиги, однако, Франк ротировал состав, за что поплатился — 0:2 от «Ньюкасла». Эта ситуация не гарантирует лёгкой прогулки в дерби. И всё же в целом команда с новым тренером взбодрилась.

«Челси» Энцо Марески иногда идёт по синусоиде. С одной стороны, была яркая победа в матче с «Ливерпулем» с решающим голом 18-летнего Эстевaо. Затем случились яркие победы во встречах с «Ноттингем Форест» (3:0) и «Аяксом» (5:1) и досадное домашнее поражение в матче с «Сандерлендом» (1:2). А накануне «аристократы» выдали дикие 4:3 в Кубке лиги с «Вулверхэмптоном», получив очередную красную карточку. Молодые ноги дают скорость команде, но стабильности иногда не хватает.

Если «шпоры» не ввяжутся в обмен карточками на эмоциях, будут лучше контролировать центр. Прогнозируем, однако, что ни «Тоттенхэм», ни «Челси» не смогут оказаться ближе к победе в этот день. Домашний стадион, более ровная структура игры в целом и качественные вратарь и оборона, конечно, могут перевесить искру соперника, у которого одновременно кадровые дыры и проблемы с дисциплиной. И всё же команда Марески выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах, а это уровень. Ждём ничью.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

У «Ноттингем Форест» этот сезон складывается гораздо хуже предыдущего. Уже неоднократно меняли тренеров. Сейчас за работу взялся Шон Дайч. Под его руководством в дебютной же игре получилось выиграть всухую у «Порту» (2:0) в Лиге Европы. Команда стала аккуратнее без мяча, чище защищается в штрафной и уделяет больше внимания стандартам и вторым мячам. Однако сразу после этого в гостях уступили «Борнмуту» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» находится в приличной форме. Во-первых, ещё свежа в памяти победа на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» (2:1), который в итоге удалось обойти в таблице. Во-вторых, победная серия в английской Премьер-лиге составляет три матча, и её хотят продлить. Это похвально! Команда Рубена Аморима пережимает центр поля и активно использует переходные фазы.

Прогнозируем, что «Манчестер Юнайтед» победит с разницей в один мяч. Потому что у манкунианцев стабильнее структура в фазе без мяча и есть кураж после трёх побед подряд. А «Ноттингем Форест» при Дайче только набирает обороты и может ещё какое-то время проседать под высоким прессингом. Возможный счёт — 1:0 или 2:1 в пользу «красных дьяволов» с решающим голом во втором тайме. И они добудут четвёртую победу подряд в АПЛ впервые с февраля 2024 года.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Что происходит с действующим чемпионом Англии? Даже Арне Слот не может чётко объяснить причины чёрной полосы. Утверждает, что у него не такая большая глубина состава, а календарь — тяжёлый. Но ведь не у него одного такой плотный график. Как сообщает Opta Sport, с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда в топ-5 лигах Европы. Шесть из семи встреч закончились поражениями подопечных Арне Слота.

Впереди встреча с «Астон Виллой», и почему она не может стать ключевой в карьере Арне Слота? Бирмингемская команда после тяжёлого старта сезона набрала бешеный темп и выиграла четыре матча подряд в АПЛ — у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэма» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0). В Лиге Европы обыграла «Болонью» (1:0) и «Фейеноорд» (2:0), но сенсационно уступила «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Хотя как раз после этого победила команду Хосепа Гвардиолы и сняла с себя давление.

Гениальный Унаи Эмери может гордиться своим планом на игру с «Манчестер Сити», однако впереди не менее сложный соперник. «Ливерпуль» хоть и пропускал минимум по два мяча в пяти из семи последних встреч, но способен взорваться в атаке в любой момент, как это было с «Айнтрахтом». Поэтому важно выстроить качественную игру от обороны, чтобы не проиграть. Думаем, это по силам гостям в данный момент.

Экспресс на матчи АПЛ 1 ноября 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Тоттенхэм» — «Челси» за 3.62.

ничья в матче «Тоттенхэм» — «Челси» за 3.62. Ставка 2: «Манчестер Юнайтед» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.11.

«Манчестер Юнайтед» обыграет «Ноттингем Форест» за 2.11. Ставка 3: «Астон Вилла» не проиграет «Ливерпулю» за 2.35.

Общий коэффициент: 3.62 х 2.11 х 2.35 = 17.9.