«Реал» после «эль класико», а «ПСЖ» подводит конкурент Сафонова: экспресс на футбол

Совсем скоро клубный футбол уйдёт на перерыв и уступит место матчам сборных. Но пока что всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 1 ноября, пройдёт много интересных встреч. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»

Игра «Реала» в нынешнем сезоне вызывает только восхищение. За 13 матчей во всех турнирах команда потерпела только одно поражение. Это было в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5). С того момента «сливочные» одержали пять побед подряд и заставили всех забыть про неудачу. В Лиге чемпионов выиграли у «Кайрата» (5:0) и «Ювентуса» (1:0), а в Примере — у «Вильярреала» (3:1), «Хетафе» (1:0) и «Барселоны» (2:1). Победа в «эль класико» — это круто. Но, несмотря на успех, эмоционально и психологически «сливочные» подсдали.

Только бы всё это не привело к неудачным выступлениям «Реала», который возглавляет таблицу с отрывом в пять очков от «Барселоны». Благо для лидера, что «Валенсия» далека от таких результатов и находится в зоне вылета. В 10 матчах она набрала всего девять очков. Последние пять встреч в Примере не может выиграть. Причин у таких результатов много, но особенно плохо валенсийцы выступают на выезде.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит. У подопечных Карлоса Корберана хватает проблем с реализацией и созданием моментов, так ещё и травмирован ключевой игрок нападения. «Сливочные» смогут выплеснуть все эмоции после победы в «эль класико» на аутсайдере.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца»

Щедрость «ПСЖ» не знает границ в этом сезоне. Речь о выступлении в Лиге 1, где команда всё чаще дарит очки соперникам и очень близко подпускает конкурентов в борьбе за чемпионство. В четырёх последних встречах подопечные Луиса Энрике трижды сыграли вничью. Эти результаты привели к тому, что «Монако» приблизился на расстояние в одно очко к парижанам, а ещё четыре команды отстают на два очка.

Возможно, «ПСЖ» стал слишком самоуверенным. Есть вопросы к игре Люка Шевалье. Недаром он попадает под критику. Допускает много ошибок. Несмотря на это, Луис Энрике не спешит попробовать Матвея Сафонова хотя бы на одну игру. А ведь в очных матчах с «Ниццей» в прошлом сезоне парижане проиграли 1:3 и сыграли вничью 1:1. Это один из самых нелюбимых для них соперников в чемпионате Франции.

Голкипер Йеванн Диуф превосходит Шевалье. У него 77,4% сейвов в этом сезоне — лучший показатель в Лиге 1. Однако после жёсткой критики парижская атака обязана пробудиться, как минимум на гол её хватит. Впрочем, и «Ницца» сможет поразить ворота нестабильного конкурента Сафонова. Прогнозируем обмен голами и ещё одну энергозатратную для «ПСЖ» игру.

Экспресс на футбол 1 ноября 2025 года

Ставка 1: «Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит за 2.00.

«Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит за 2.00. Ставка 2: обе забьют в матче «ПСЖ» — «Ницца» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.72 = 3.44.