«Манчестер Сити» — «Борнмут». Пора взяться за дело

2 ноября 2025 года в матче 10-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. Команда Андони Ираолы занимает второе место, но подопечные Хосепа Гвардиолы готовы это исправить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» 2 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Борнмута» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев за 8.50.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Борнмут» (02.11.2025)

«Манчестер Сити» находится на непривычном для себя месте в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от возглавляющего её «Арсенала» на шесть очков. Гвардиола нисколько не унывает и уверен, что его команда жива и сможет прибавить. Время покажет, а пока нужно обрести стабильность.

Клуб из Манчестера сильно зависит от одного футболиста — Эрлинга Холанда. Норвежец в невероятной форме, забил 11 из общекомандных 17 голов в АПЛ. Он возглавляет гонку лучших бомбардиров. В последней встрече лиги с «Астон Виллой» получил повреждение, но Гвардиола уверен, что оно незначительное. Тот матч был проигран со счётом 0:1.

Поражение прервало беспроигрышную серию «Манчестер Сити» длиной в девять встреч во всех турнирах. Реабилитировалась команда в игре Кубка лиги с «Суонси» (3:1), но было непросто. В отсутствие Холанда голы забивали Жереми Доку, Омар Мармуш, занявший позицию центрфорварда, и Райан Шерки. Это может придать уверенности футболистам.

Матч с «Борнмутом» очень важен для команды Гвардиолы с турнирной точки зрения. Подопечные Ираолы пока проводят впечатляющий сезон и занимают второе место в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка. Особенно хорошо они выступают на домашнем стадионе, где добыли четыре победы и один раз сыграли вничью. Вот только в четырёх гостевых встречах набрали лишь пять очков.

Единственное в этом сезоне поражение команда потерпела в матче 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:4). С тех пор не проигрывала никому в чемпионате, но вылетела из Кубка лиги. Может быть, оно и к лучшему, ведь можно сосредоточиться на одном турнире. Легко команде не бывает. В последних пяти встречах она трижды играла вничью — с «Ньюкаслом» (0:0), «Лидсом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (3:3).

Выиграла на этом отрезке у «Фулхэма» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:0). В потрясающей форме Антуан Семеньо. Ганец идёт вторым в гонке бомбардиров. Остаётся ключевым в атаках и Маркус Таверньер — гол+пас в последних двух встречах. 19-летний Эли Жуниор Крупи в этих же матчах забил три мяча. Нет вопросов к сербскому голкиперу Джордже Петровичу. Четыре из девяти встреч отыграл «на ноль».

По самоотдаче футболистов и работе, которую каждый раз проделывает Ираола, вопросов быть не может. Но «Борнмут» слабо играет в гостях, допуская грубые ошибки в обороне. Девять пропущенных мячей в четырёх встречах на выезде — тревожный звоночек. «Манчестер Сити» должен использовать свой шанс убрать с пути конкурента и приблизиться к «Арсеналу». Хотя понятно, что в обороне придётся попотеть.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет у «Борнмута» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.