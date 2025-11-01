«Барселона» — «Эльче». Ламин Ямаль только разогревается

2 ноября 2025 года в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 20:30 мск. Отставание от «Реала» увеличивается, времени на раскачку нет.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Эльче» 2 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Эльче» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» (02.11.2025)

Начавшая сезон с семи побед в восьми матчах во всех турнирах «Барселона» утратила стабильность. Она проиграла три из пяти последних встреч. Уступила в Лиге чемпионов «ПСЖ» (1:2), а в Примере — «Реалу» (1:2) и «Севилье» (1:4). Победила скромный «Олимпиакос» (6:1) и с огромным трудом «Жирону» (2:1) в каталонском дерби.

Всё это привело к тому, что теперь подопечные Ханс-Дитера Флика отстают на пять очков от «сливочных», возглавляющих таблицу Ла Лиги. По результативности клуб из Барселоны лучший в этом сезоне — 25 голов в 10 матчах. Ферран Торрес и Роберт Левандовски забили по четыре мяча. Но если испанец оправился после травмы, то поляк всё ещё нет.

Очень не хватает универсального Рафиньи, активно действующего в атаке и в обороне одновременно. Фермин Лопес вернулся после повреждения и забил три мяча в двух последних играх. Главная звезда — Ламин Ямаль. Без его скорости, дриблинга и изобретательности, особенно при розыгрыше стандартов, «Барселона» уже не может обходиться.

Он приносит колоссальную пользу своим талантом не только в футболе, но и в медиапространстве. Поражение в «эль класико» не выглядело таким болезненным только потому, что он сумел довести игроков «Реала» до истерики своими заявлениями перед матчем. Даже несмотря на ощущение дискомфорта из-за травмы паха, продолжает играть и отдаёт все силы на поле. Боец!

Добавим, что команда лишилась Педри из-за повреждения на неопределённый срок. Однако никакие травмы каталонского клуба не дадут преимущества «Эльче». Под руководством Эдера Сарабии команда показывает неплохие результаты, хотя только поднялась из Сегунды. На характере и хорошем взаимопонимании получается набирать очки. Восьмое место и отставание от зоны еврокубков всего лишь в два очка — отличный показатель.

Главная сила клуба из Эльче — выступления на домашнем стадионе, где он не знает поражений в этом сезоне. Однако в гостях всё наоборот — не выиграно ни одного из пяти матчей. Ко встрече с каталонской командой подопечные Сарабии подходят не в лучшем тонусе. Уступили «Алавесу» (1:3) и «Эспаньолу» (0:1), а также сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0).

При контратаках вся команда играет на нападающих Андре Силву и Рафаэля Мира. На двоих они забили семь мячей. Но вряд ли их опыт и мастерство станут препятствием для «Барселоны», которая будет в ярости после поражения в «эль класико» и включится на максимум, желая догнать «Реал». Ставим на победу каталонцев с разницей минимум в три мяча.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Эльче» с форой (-2.5) за 2.30.