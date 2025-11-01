«Милан» — «Рома». Модрич и Дибала перейдут на шаг

Игра, в которой будут решать не голы, а тактические установки.

2 ноября 2025 года в матче 10-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. Обе команды ведут борьбу за первую строчку в таблице чемпионата Италии. Поэтому на первый план выйдет осторожность.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Рома» 2 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Ромы» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 7.00.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома» (02.11.2025)

В Серии А идёт суровая борьба за первое место. «Милан» отстаёт от «Ромы» и «Наполи» на три очка, демонстрируя спад в последних матчах. В трёх из четырёх встреч он сыграл вничью — с «Ювентусом» (0:0), «Пизой» (2:2) и «Аталантой» (1:1). Вряд ли эти результаты предвещают что-то плохое. Просто нужно собраться и совершить рывок.

Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри насчитывает девять матчей. За это время она даже побеждала возглавляющий таблицу чемпионата Италии «Наполи» (2:1). Однако воспользоваться этим не сумела. При таком большом атакующем потенциале и звёздах в составе не всегда получается играть агрессивно впереди. Например, бергамаски были гораздо лучше в атаке.

Неужели так сказывается травма Кристиана Пулишича, который забил четыре мяча в этом сезоне? С другой стороны, полностью восстановился после повреждения Рафаэл Леау и в трёх последних матчах забил три мяча. Огромную пользу приносит возрастной Лука Модрич. Его опыт помогает не только при развитии атак, но и в обороне. Что касается линии защиты и игры Мика Меньяна, то к ним вопросов быть не должно.

«Рома» набрала одинаковое количество очков с лидирующим в чемпионате «Наполи», однако уступает по дополнительным показателям. Джан Пьеро Гасперини отмечает боевой дух и отличный настрой своих подопечных. Ему удаётся выдерживать правильный баланс между защитой и атакой. Никто не защищается качественнее, чем его команда — четыре пропущенных мяча в девяти турах.

Вот только в атаке не хватает агрессии — 10 забитых мячей. Это худший показатель в топ-10 Серии А. После поражений в матчах с «Интером» (0:1) в чемпионате и «Викторией Пльзень» (1:2) в Лиге Европы клуб из Рима пришёл в себя и одержал две победы подряд — во встречах с «Сассуоло» (1:0) и «Пармой» (2:1). Конечно, уровень соперников далёк от топового, но это помогло забраться высоко в таблице.

Кажется странным, что Джан Пьеро Гасперини, ориентирующийся на атакующий футбол в прошлом, не может достичь прогресса с игроками нападения. Матиас Соуле выдал жаркое начало сезона, но в последних четырёх играх во всех турнирах не забивает. Артём Довбик отличается только по праздникам. К счастью, вернулся после травмы Пауло Дибала и выдал великолепный результат в последних трёх встречах — два гола и результативная передача.

А вот Эван Фергюсон, на которого возлагали огромные надежды, в матче с «Пармой» покинул поле из-за повреждения. Римлянам не будет легко с «Миланом», даже несмотря на великолепные выступления в гостях — пять побед подряд во всех турнирах. Мы считаем, что в матче будет забит один или два гола. Недостаточно агрессивная атака у обеих команд, но грамотная линия защиты.

Ставка: в матче «Милан» — «Рома» будет забит один или два гола за 2.00.