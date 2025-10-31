«Бавария» — «Байер». Никакой интриги. Кейн и компания снова выиграют

1 ноября 2025 года в Мюнхене состоится матч 9-го тура Бундеслиги, в котором сыграют «Бавария» и «Байер». Начало — в 20:30 мск. Главная интрига — сможет ли «Бавария» продлить свою невероятную победную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Байер» 1 ноября 2025 года

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Баварии» принимают с коэффициентом 1.23. Заключить пари на успех «Байера» можно за 10.50, а на ничью — за 7.00.

Аналитики ожидают результативный футбол. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.27, а обратный исход доступен за 3.60.

Букмекеры верят, что в предстоящем матче смогут отличиться обе команды. Если забьют и мюнхенцы, и «Байер», сыграет ставка за 1.65. Заключить пари на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно с котировкой 2.20.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер» (01.11.2025)

«Бавария» в этом сезоне просто невероятна. Клуб из Мюнхена выиграл все матчи сезона! Казалось бы, Бундеслига только-только стартовала, позади всего восемь туров, однако уже сейчас чемпион известен с 99-процентной вероятностью.

Понятно, что рано или поздно мюнхенцы где-то да оступятся, потеряют очки. Возможно, во встрече с «Байером»? Ведь впереди у команды Венсана Компани встреча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. На внутренней арене задел создан, можно и передохнуть.

Но, кажется, баварцам просто в кайф играть и побеждать. В середине недели они играючи разобрались с «Кёльном» в Кубке Германии. Причём соперник даже открыл счёт, но, может быть, и к несчастью для себя. Всего за семь минут «Бавария» забила два мяча, а во втором тайме спокойно и уверенно довела счёт до крупного.

Ротацию Компани, возможно, и сделает, но вряд ли «Байеру» это сильно поможет. «Аспириновые» перестраиваются после ухода Хаби Алонсо и ряда лидеров. И уже успели сменить тренера. Эрик тен Хаг в Леверкузене не прижился, спасать ситуацию позвали экс-наставника сборной Дании Каспера Юльманна. У того получается неплохо — после восьми туров «аспириновые» на пятой строчке, всего в двух очках от второго места. И при датчанине нет ни одного поражения в чемпионате. Достойный результат.

Однако в предстоящей встрече будет адски сложно. Даже если отбросить силу «Баварии». Во-первых, на неделе «Байер» мучился в Кубке с клубом Второй Бундеслиги «Падерборном». Вели 1:0, но пропустили на 90-й минуте. Пришлось играть овертайм, а там хозяева даже вышли вперёд. Правда, сил не хватило, ведь «Падерборн» с 58-й минуты играл в меньшинстве. В итоге «Байер» победил, однако физически они будут менее свежими, даже со скидкой на ротацию.

К тому же кадровая ситуация у Юльманна непростая. Выкошена травмами опорная зона — Эксекиэль Паласиос и Эсекьель Фернандес. Не стоит ждать в заявке и Нейтана Теллу. Лукас Васкес и Малик Тилльман вернулись после повреждений, но явно не в лучшей форме. Так что и здесь крыть против такой «Баварии» нечем.

К тому же уже четыре встречи «Байер» не может забить «Баварии». Эта серия, вполне возможно, прервётся, однако в победе команды Компани сомнений нет. Рискнём и поставим на результативный футбол — успех «Баварии» через тотал больше 3.5. В последнее время игры мюнхенцев — настоящий карнавал. Так что здесь будет на что посмотреть!

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 1.98.