«Ювентус» — «Спортинг». Телега для Спаллетти

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Спортинг» 4 ноября 2025 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение итальянскому клубу. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно приблизительно 50% вероятности. Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики ждут от матча «Ювентус» — «Спортинг» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Спортинг» (4.11.2025)

Бардак в Турине продолжается. В конце октября состоялась очередная смена тренера. На этот раз ожиданий руководства не оправдал Игор Тудор. Пост наставника занял наш старый знакомый Лучано Спаллетти, ранее работавший с «Ромой», «Зенитом», «Интером», «Наполи» и сборной Италии. Начал с двух туров в Серии А, теперь дело дошло и до Лиги чемпионов.

На внутренней арене к моменту смены наставника положение было худо-бедно терпимым. «Юве» не знал побед на протяжении пяти матчей, но к увольнению Тудора отставал от четвёртого места всего на три очка. Результаты были чудовищными, качество футбола — слабым. Однако ничего непоправимого не произошло.

Вот только в Лиге чемпионов тоже не ладилось. Здесь итальянский коллектив за три встречи разжился двумя очками. Календарь выдался вполне нормальным, не сложным и не лёгким. 4:4 с дортмундской «Боруссией», 2:2 с «Вильярреалом» и 0:1 – от мадридского «Реала».

Как итог — 25-е место в турнирной таблице. И вот эту телегу Спаллетти предстоит вытягивать! Хотя положение рабочее. До зоны стыкового раунда не хватает всего одного очка, а впереди, например, ждут битвы с «Будё-Глимт», «Пафосом» и «Бенфикой».

Так что все возможности взять свои очки и выйти в плей-офф имеются. Но сперва хорошо бы обыграть «Спортинг». Правда, сами португальцы на такой расклад не согласны. Они уверенно чувствуют себя в Примейре, отставая только от мощнейшего «Порту». А главное — замечательно начали Лигу чемпионов.

Шесть очков за три тура, 12-я строчка. Хлопнули «Кайрат» (4:1) и в большинстве дожали «Марсель» (2:1), а проиграли только «Наполи» (1:2). Очевидно, что чемпион Казахстана сильно уступает в классе, а «Марсель» вёл в счёте к моменту удаления Эмерсона в первом тайме. Оба гола пропустил в формате 10х11.

Вот и получается, что «Спортинг», пожалуй, переоценивать не следует. Однако «Ювентус» с новым тренером и на своём поле не имеет права на ошибку, а португальцам теперь торопиться некуда. Думается, они с удовольствием отдадут территорию и станут действовать вторым номером. А с позиционной атакой у итальянцев проблемы. Слишком глубокие, чтобы рассчитывать на мгновенное исцеление.

Что это значит? Скажем так, встреча рискует получиться куда скучнее, чем ожидают букмекеры. На тотал меньше 2.5 гола выставлен добротный коэффициент 2.20. А мы предпочтём рискнуть и проверить «обе забьют — нет» за 2.35. «Ювентусу» нужно взять хоть какие-то очки, а «Спортинг» полностью устроит ничья. Форсировать ситуацию никто не станет.

Ставка: обе забьют — нет за 2.35.