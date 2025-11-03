«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 4 ноября 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.47, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики ждут от матча «Ливерпуль» — «Реал» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид (4.11.2025)

На внутренней арене у «Ливерпуля» беда. После мощнейшего старта в АПЛ из пяти побед подряд случились четыре поражения. Что любопытно, во всех случаях с разницей в один мяч, и во всех случаях проходила ставка «обе забьют». С «Кристал Пэлас», «Челси» и «МЮ» было по 1:2, а «Брентфорду» уступили со счётом 2:3. Вдобавок ко всему в среду вылетели из Кубка лиги. Да, резервистами. Но 0:3 от тех же «Кристал Пэлас»!

В этом году разговоры о квадрупле до второй половины сезона не дожили. Серия прервалась только в субботу, на своём поле с «Астон Виллой». «Арсенал» уже далековато, зато в остальном положение рабочее. Прямые конкуренты совсем рядом, а как минимум «Борнмут» и «Сандерленд» вряд ли сохранят высочайший темп до окончания сезона. Ресурсы-то ограничены.

Важно, что в Лиге чемпионов у англичан дела идут приятнее. Две победы в трёх турах, причём снова голы залетали в обе стороны. 3:2 с мадридским «Атлетико» и 5:1 – с «Айнтрахтом». А вот «Галатасараю» проиграли со счётом 0:1. Впрочем, давать результат в Турции всегда тяжело. Да и поводов сетовать на невезение хватает. Моменты имелись, а во втором тайме пенальти в ворота соперника отменили только после приглашения арбитра к монитору.

В сухом остатке — шесть очков в трёх турах. Добротно, хотя до топ-8 недотягивает. Ведь сразу пять клубов до сих пор не допускали осечек. Один из них — мадридский «Реал». Три победы из трёх возможных с общим счётом 8:1. Справедливости ради, мощная разница была набита в Казахстане, где отгрузили попавшему на праздник жизни «Кайрату» пять мячей.

С «Марселем» и «Ювентусом» справились на тоненького, со скрипом — 2:1 и 1:0 соответственно. Как видно, результативность оказалась сдержанной. При Хаби Алонсо академические победы с разницей в один мяч стали нормой. Собственно, однозначной неудачей обернулось только мадридское дерби, где схватили 2:5 от «Атлетико». Во всех остальных случаях планку держали и много не пропускали.

2:1 в «класико», по 1:0 с «Хетафе» и «Ювентусом» — это результаты «Реала» после октябрьской международной паузы. Добавим сюда стремление Арне Слота лучше контролировать ход игр, сделать матчи менее открытыми. Главный тренер англичан неоднократно говорил о намерении прибавлять в защите и реже нарываться на быстрые атаки. Пора бы!

Соперники относятся друг к другу с большим уважением. «Реал» забивает, по своим меркам, не так много. Пропускает ещё реже — спасибо Тибо Куртуа. На таком фоне тотал меньше 3.5 гола за 1.80 выглядит подарком. Пожалуй, можно даже рассмотреть ТМ 3 мяча за 2.25. Что-то вроде 1:1 или 2:1 здесь более чем вероятно, но ждать сумасшедшей беготни и чёрного дня вратарей на фоне плотного календаря несколько наивно.

Речь идёт о битве прямых конкурентов за место в топ-8. А значит, об облегчённом расписании во второй части сезона. Рисковать в стыковом раунде удовольствие не только опасное, но и утомительное. При нынешних нагрузках на футболистов это крайне важно. Значит, нас ждёт футбол качественный, а не безбашенный. С оглядкой на свои ворота.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.80.