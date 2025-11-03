«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 4 ноября 2025 года

Букмекеры склоняются к успеху французского клуба. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

В то же время аналитики ждут от матча «ПСЖ» — «Бавария» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (4.11.2025)

Главная вывеска недели в Лиге чемпионов. При всём уважении к «Ливерпулю» и «Реалу». Это будет уже восьмая очная встреча за последние пять лет. Начали в финале ЛЧ-2020 — и никак не могут остановиться. А мы и рады. В 2021 и 2023 годах пересекались в плей-офф, в 2024 году сошлись на общем этапе. В июле нынешнего года померились силами на клубном чемпионате мира.

В общем, знают друг друга вдоль и поперёк. История противостояния на указанном отрезке однозначно на стороне немецкого клуба. «Бавария» забрала аж пять побед при всего двух поражениях. У нынешних тренеров равенство: Венсан Компани победил на общем этапе год назад (1:0), Луис Энрике взял реванш в четвертьфинале КЧМ-2025 (2:0).

Почему такой упор на очные встречи? Потому что обе команды в полнейшем порядке! «ПСЖ» допускает осечки исключительно на внутренней арене. Может иногда проиграть «Марселю» или скатать результативную ничью с каким-нибудь оппонентом выше среднего. Что не мешает возглавлять таблицу Лиги 1, хоть и с непривычно малым отрывом.

«Бавария» тем временем штампует победу за победой в Бундеслиге при высочайшей результативности. Второе подряд уверенное чемпионство кажется делом времени, ведь остальные такой темп банально не тянут. «Лейпциг», «Штутгарт», «Боруссия» и «Байер» хороши. Вот и пускай выбирают лучшего среди простых смертных.

Зато в Лиге чемпионов соперники двигаются синхронно. Три тура — три победы. По девять очков. Первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Разность забитых и пропущенных замечательная. У «ПСЖ» — 13:3, у «Баварии» — 12:2. По два разгрома и по одному трудовому выигрышу у топ-клуба. Французы дожали «Барселону» (2:1), немцы справились с «Челси» (3:1).

На что тут ставить? Вы удивитесь, но с точки зрения математики валуйных вариантов очень много. И каждый из них на первый взгляд кажется полным бредом. Доверимся языку фактов: в пяти предыдущих очных встречах доезжал тотал меньше 2.5 гола, трижды и вовсе ограничивались одним мячом! И в каждом из пяти случаев проходила ставка «обе забьют — нет».

На ТМ 2.5 гола дают аж 3.10, даже ТМ 3.5 можно взять за прекрасный коэффициент 1.90. «Обе забьют — нет» идёт за 3.40. Если упорно не верите в низкую результативность, рассмотрите лобовую ничью. Коэффициент тут ещё выше, а миром соперники не расходились никогда. Можно увеличить выборку до 10 игр, однако ничьих не появится: семь побед у «Баварии» и три — у «ПСЖ». Может, пора? Ведь команды друг друга стоят.

Ставка: ничья за 4.15.