«Сандерленд» выдаёт лучший старт за 17 лет, «Лацио» — снова нервничает: экспресс на футбол

На выходных отгремели большие европейские матчи, а сегодня, 3 ноября, закроем программу полностью. В АПЛ следим за удивительным «Сандерлендом», а в Серии А переживаем за нестабильный «Лацио».

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Эвертон»

Главная сенсация АПЛ против старожила лиги, который год за годом находится в нижней половине таблицы. «Эвертон» не боролся за выживание с сезона-2022/2023, но финиши на 15-й и 13-й строчках трудно считать достижением. В общем, крепкий середняк. Причём очки набирает в основном на своём поле. В гостях же набежали три поражения за четыре встречи.

Тем временем «Сандерленд» с 17 очками за девять туров выдал лучший старт для новичка АПЛ за 17 лет. «Чёрные коты» входят в зону Лиги чемпионов, а главное — практически не пропускают (семь голов, меньше только у бетонного «Арсенала»). Забивают не то чтобы много, зато исправно. С пустыми руками ушли лишь однажды за пять предыдущих туров, дело было на «Олд Траффорд».

А в родных стенах подопечные Режиса Ле Бриса хороши. 10 очков из 12 возможных. И всё же есть нюанс. «Сандерленд» хорош на пространстве и стандартных положениях, однако действовать первым номером не любит. Между тем «Эвертон» идёт 16-м по владению мячом. На выезде в матче с горячим оппонентом едва ли станет претендовать на территорию. Непривычно при этом и тем и другим. Похоже, многое решат стандарты. У хозяев они получше. На таком фоне ИТМ 1 гола «Эвертона» за 1.95 выглядит куда приятнее, чем ставка на исход.

Прогноз на матч «Лацио» — «Кальяри»

В Риме сойдутся соседи по турнирной таблице. Команды тихо-мирно идут в серединке, немного опережая график «очко за игру». Для «Кальяри» такое положение дел привычно и понятно. Амбиции сдержанные, после возвращения в элиту два года подряд боролись за выживание. У «Лацио» случай иной. Вслед за волшебным сезоном-2022/2023 с Маурицио Сарри, вторым местом в Серии А и попаданием в Лигу чемпионов дела испортились.

У «Кальяри» с выездами дела обстоят на удивление бодро. Уступили действующему чемпиону «Наполи», да и то со счётом 0:1. Дело было аж в августе! С тех пор хлопнули «Лечче» (2:1), сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и спаслись в компенсированное время в игре с «Вероной» (2:2).

Говоря проще, исправно забивали и отбирали очки у середняков и аутсайдеров, уступили только явному фавориту. «Лацио», конечно, пошёл на поправку, однако в нынешнем состоянии он ближе скорее к «Удинезе», чем к «Наполи». Отсюда вывод: шансы хозяев, разумеется, выше, но разница не глобальная. На гол «Кальяри» дают нестыдный коэффициент 1.67, а ставка посмелее — Ф2 (+1) за 1.85.

Экспресс на футбол 3 ноября 2025 года

Ставка 1: индивидуальный тотал «Эвертона» меньше 1 гола за 1.95.

индивидуальный тотал «Эвертона» меньше 1 гола за 1.95. Ставка 2: победа «Кальяри» с форой (+1) за 1.85.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.85 = 3.60.