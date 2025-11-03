Первая лига: лидер страдает из-за перелётов, а «Ротор» «душит» туляков

На фоне громких новостей о Лиге чемпионов и большом европейском клубном футболе очень легко забыть о втором по статусу футбольном дивизионе России — самобытной Первой лиге. Экспресс на «Чемпионате» поможет освежить память.

Прогноз на матч «Факел» — «Торпедо»

На первый взгляд здесь всё понятно. Вчерашний участник РПЛ, а ныне — один из главных претендентов на повышение в классе, против аутсайдера лиги с постоянными перестановками. Да к тому же на своём поле! Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера воспринимается позитивно, эмоционально оно явно пошло на пользу. Но расклад не столь очевиден, как кажется.

Во-первых, москвичи худо-бедно встрепенулись и начали набирать очки. Три тура без поражений. Второй фактор гораздо важнее. Дело в том, что в предыдущем туре «Факел» играл в Хабаровске. А точнее — летел до Хабаровска, выходил на поле в восемь утра по Москве. Потерпел поражение (0:1). Летел обратно. И в середине недели сражался в Кубке России. Торпедовцы тоже участвовали в 1/8 финала Пути регионов, зато свой матч провели на сутки раньше.

Обратная акклиматизация и два долгих перелёта за пару суток — колоссальная нагрузка на организм профессионального спортсмена. Получается, воронежцам придётся сражаться одновременно с возможностями собственного организма и воспрявшим соперником. А тот по уровню состава, пожалуй, не уступает. Х2 за крепкий коэффициент 1.85 — вечная классика.

Прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал»

«Ротор» проводит первый домашний матч за три недели и ждёт плотной игры от «Арсенала». У хозяев стабильный курс при Денисе Бояринцеве — команда борется за топ-4. Однако совсем недавно оборона трещала. Потерпели крупное поражение от «Факела» (0:4), которое связано в том числе и с травмой ключевого центрбека Покидышева. Затем был нулевой выезд в Москву к «Родине» с акцентом на дисциплину.

Туляки, в свою очередь, прибудут на кураже после волевой кубковой победы над «Факелом» (3:2). В концовке решил ситуацию выход со скамейки, плюс сработала ставка на скорость на флангах и дальние удары. Команду возглавляет Дмитрий Гунько, и за октябрь «Арсенал» добавил в стандартах. Это будет главным ресурсом в Волгограде.

Дома «Ротор» имеет право насытить опорную зону и снизит темп, попробовать контролировать встречу и не пропустить. «Арсенал» может ответить контратаками и действовать без лишнего риска. Готовился он не в недельном цикле, а потому, вероятно, будет уставший. Ждём матч, в котором цена ошибки превысит желание раскрыться. Берём 1Х через тотал меньше 2.5 мяча.

Экспресс на Первую лигу 3 ноября 2025 года

Ставка 1: «Торпедо» не проиграет «Факелу» за 1.85.

Ставка 2: «Ротор» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.83 = 3.38.