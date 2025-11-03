Головин vs Хайкин в Лиге чемпионов: не сон, а матч «Будё-Глимт» — «Монако»

«Аспмюра» в норвежском городе Будё встретит прохладновечернее европейское противостояние. 4 ноября местный «Будё-Глимт» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Вывеска интереснее, чем кажется. Очки обоим нужны для подъёма по таблице хотя бы в топ-24, в зону плей-офф. А ещё это противостояние двух российских футболистов!

Коэффициенты на матч «Будё-Глимт» — «Монако» 4 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество всё же отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 2.41, что приблизительно составляет 41% вероятности. Ничья идёт за 3.93, а победа «Монако» оценивается в 2.89.

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.42. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако» (4.11.2025)

Стиль хозяев под руководством Хьетиля Кнутсена нам уже хорошо знаком. Это 4-3-3, быстрый выход из обороны в атаку через полуфланги, давление на подборах и резкие переводы за спину защитникам соперника. Такое мы видели как на внутренней арене, так и в Европе. В норвежском чемпионате «Будё-Глимт» держит высокий темп и показывает хорошую результативность — серия побед вернула лидерство. Да и домашняя арена — очень сильная карта команды.

Отдельно стоит вспомнить о Никите Хайкине. Россиянин уже длительное время является вратарём стартового состава «Будё-Глимт» и по совместительству – ключом к выживанию под давлением. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов у него достаточно высокая загрузка: 18 сейвов за три матча, в среднем — по шесть за игру. Голкипер хорош на линии и при низких подачах, а это важно при навале от «Монако» со стандартов.

У «Монако» произошла смена курса. Себастьен Поконьоли, ранее здорово поработавший с бельгийским «Юнионом», пришёл в команду монегасков в октябре. Сделал акцент на прессинг и вертикальные атаки. В Лиге чемпионов это уже дало плотный матч с «Тоттенхэмом» (0:0). Да, голов не было, но было очень много ударов по воротам. Реализацию же удалось подтянуть через встречу — с «Нантом» (5:3). По структуре игры прогресс заметен, по голам — не всегда.

Не забудем мы и об Александре Головине. Это полноправный капитан атакующей идеи в «Монако», много работает между линиями. Свежий маркер формы для него — это старт в матче с «Парижем» 1 ноября. Заменили на 61-й минуте, видимо, с расчётом на еврокубковую встречу на неделе. До этого же был результативный вклад в победу над «Нантом» (два последних гола из пяти). Кроме того, розыгрыш штрафных и первые передачи вразрез от россиянина — способ вскрывать средний блок хозяев.

Возможно, «Будё-Глимт» будет давить на старте встречи, ловить вторые мячи и отскоки, также искать прострелы вдоль вратарской соперника. «Монако» может ответить прессингом и скоростью в переходах из обороны. Турнирный срез таков, что обе команды находятся внизу и бережно относятся к риску — цена ошибки велика. И всё же ничья тоже вряд ли устроит, поэтому надо будет идти вперёд и забивать.

Ранее соперники не встречались, так что ждём относительно осторожной игры с главными моментами уже после перерыва, когда уже все подустанут. Фактор «Аспмюры» и работа Хайкина уравнивают классы. Однако если Головин получит пространство, гости могут дожать хозяев. Возможный сценарий — ничья со счётом 1:1 с голами после перерыва. Альтернатива для ставки — «Монако» не проиграет + обе забьют». Ещё один вариант — второй тайм результативнее первого.

Ставка: второй тайм матча «Будё-Глимт» — «Монако» результативнее первого за 1.88.