Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

В ночь с 8 на 9 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC on ESPN 73. Организацию уже успели раскритиковать, ведь это второй ивент без ярких вывесок подряд. Но содержимое важнее обёртки. В главном бою вечера в полусреднем весе встретятся Габриэль Бонфим и Рэнди Браун. В соглавном поединке наилегчайшей весовой категории сразятся Мэтт Шнелл и Джозеф Моралес.

Где смотреть UFC on ESPN 73

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 73 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда покажет и телеканал «Матч ТВ». Начало события ожидается в 00:00 мск 1 ноября, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 3:00 мск.

Полный кард турнира UFC on ESPN 73:

Габриэль Бонфим — Рэнди Браун;

Мэтт Шнелл — Джозеф Моралес;

Крис Падилья — Исмаэль Бонфим;

Рики Саймон — Раони Барселос;

Муслим Салихов — Урош Медич;

Кристиан Лерой Данкан — Марко Тулио;

Хайдер Эмил — Джамалл Эммерс;

Адриан Янез — Кристиан Киньонес;

Джош Хокит — Макс Гименис;

Майра Буэно Силва — Жаклин Кавальканти;

Майлз Джонс — Даниэль Маркос;

Тиша Пеннингтон — Дениз Гомес;

Джексон Маквей — Роберт Валентин.

Главный бой — Бонфим — Браун

Прямо скажем, не самая яркая вывеска для главного боя вечера. Дане Уайту уже даже успели задать вопрос журналисты. Глава UFC отреагировал очень резко, не обошлось без крепких словечек. Общий смысл высказывания Уайта свёлся к тому, что не нужно судить об уровне турнира, пока он не начался. Что ж, здесь Дана, конечно, прав.

В главном бою сойдутся Габриэль Бонфим и Рэнди Браун. Преимущество здесь аналитики отдают бразильцу, правда, небольшое. Коэффициент 1.60 на победу Бонфима, 2.40 – на его соперника.

Что можно сказать про этот поединок? Эти парни должны были встретиться месяц назад в Рио-де-Жанейро, но бой перенесли. Бонфим — хороший джитсер, крепкий боец полусреднего дивизиона. У него 18 побед и всего одно поражение, он проиграл Николасу Далби нокаутом. В своём последнем бою Габриэль победил Стивена Томпсона решением. В целом у бразильца неплохая ударная техника, однако главное его оружие — борьба.

Браун более опытный боец, он на семь лет старше, его рекорд – 20-6. В последнем бою представитель Ямайки нокаутировал Николаса Далби во втором раунде. Да-да, того самого Далби, который в своё время победил Бонфима. В целом лучшие времена Рэнди позади, когда-то его рассматривали даже в числе претендентов если не на титул, то близко к тому. Но это по-прежнему опасный боец.

Ямаец достаточно универсален, он достаточно хорош в стойке, а в партере если и уступит Бонфиму, то совсем немного. Чисто стилистически это очень неудобный соперник для Габриэля. Можно рискнуть и проверить победу Брауна за 2.40.

Соглавный бой — Шнелл — Моралес

Здесь букмекеры отдают преимущество Моралесу, на него предлагают коэффициент 1.33, а на Шнелла – 3.40.

Что можно сказать про этот бой? Мэтт Шнелл чуть больше года назад объявил о завершении карьеры. Произошло это после поражения от Коди Дёрдена, которое стало для Мэтта третьим подряд. Причём у соперника было всего четыре дня на подготовку. Прямо скажем, грустно.

Однако Мэтт отдохнул, перезагрузился и вернулся! И победил Джимми Флика в апреле этого года. Вообще, Шнелл очень интересный, зрелищный боец. Но защита — ахиллесова пята, да и его челюсть можно назвать хрустальной. Возможно, помогла пауза? Всё-таки борьба Мэтта на очень высоком уровне.

Что до Моралеса, то этот боец тоже уделяет особое внимание борьбе. Однако его результаты куда лучше. 14-2 рекорд, а прямо сейчас Джозеф идёт на серии из четырёх побед. Правда, стоит отметить, что Моралес тоже проходил через сложный период в карьере. После неплохого дебюта он потерпел два поражения подряд и вылетел из UFC. Но не опустил рук, выиграл несколько боёв в других сериях и вернулся в организацию. Вернулся победой над Алиби Идирисом.

От этого боя стоит ждать много борьбы, но Моралес выглядит более сбалансированным, его удары ногами могут доставить много проблем. Здесь стоит рассматривать варианты с его победой.