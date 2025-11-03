«ПСЖ» в фаворитах, но все топ-клубы рядом! Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов близится к середине общий этап турнира. В ближайшие дни пройдёт 4-й тур группового этапа. Постепенно становится понятно, кто нацелен попасть в топ-8 и избежать дополнительного раунда плей-офф, кто будет играть в стыковых матчах, а кому евросезон придётся завершить. Ну а букмекеры обновляют коэффициенты на чемпиона турнира. Изучаем расклады!

«ПСЖ» — фаворит, но…

Главным претендентом на победу считают действующего чемпиона. На второй подряд титул «ПСЖ» предлагают коэффициент 6.00. В Лиге чемпионов у команды Луиса Энрике всё в порядке — три матча, три победы, разность мячей 13:3. Всё идеально! Однако есть и ложка дёгтя. Во-первых, у парижан много травм на старте сезона, а это сужает ротацию. Во-вторых, если в прошлом сезоне в Лиге 1 команда обеспечила себе чемпионство к концу первого круга, то сейчас очковых потерь очень много. Всё это тревожные звоночки, сосредоточиться на Лиге чемпионов в этом сезоне будет сложнее. Однако в попадании в топ-8 сомнений нет. А там посмотрим!

За 6.70 можно поставить на лондонский «Арсенал». Тоже три победы, да ещё и оборона выстроена шикарно — ни одного пропущенного в Лиге чемпионов. В АПЛ тоже всё отлично — уже шесть очков отрыва от преследователей. Кажется, Микель Артета созрел для побед! Но многое будет зависеть также от кадровой ситуации — от ситуации с травмами.

На «Барселону» дают 7.50. А вот тут интересно. И в Лиге чемпионов они уже потеряли три очка, и в Примере отстают от «Реала». Да, группа атаки фантастическая, но опять же — травмы, травмы, травмы. Да и с обороной есть сложности у Ханс-Дитера Флика. В общем, здесь есть сомнения. Хотя если подойдут к плей-офф в лучшей форме, могут снести всех!

«Ливерпуль» и «Бавария» — 8.00. Диаметрально противоположные ситуации. Баварцы просто в огне. Выиграли абсолютно все встречи сезона! Подавляющее большинство – с крупным счётом. Однако спад у Венсана Компани обязательно будет, и вот как тут справится молодой тренер, мы пока не знаем. Но заявка на успех очень серьёзная.

А вот «Ливерпуль» – в кризисе. Травмы, перестройка взаимодействий, новички ещё не поняли систему Арне Слота. Тут целая куча вызовов для специалиста. Прямо сейчас у «красных» только 10-е место, даже на место в топ-8 по итогам общего этапа коэффициент 1.65. В АПЛ тоже «-7» от «Арсенала». Так что пока надо разобраться с кризисом, а потом уже задумываться о победе в Лиге чемпионов.

«Реал» — 9.00. И тоже есть кадровые проблемы, но команда приняла идеи Хаби Алонсо. Об этом уже можно говорить. Победа в «эль класико» и уверенное лидерство в Примере — показатель. Килиан Мбаппе в топ-форме. Так что это точно претендент на победу!

На «Манчестер Сити» предлагают 10.00. Пожалуй, самый неочевидный претендент. Да, есть Гвардиола, Холанд, другие классные игроки. Однако пока это ещё не идеально отлаженный механизм. Пеп Гвардиола перестраивает свой коллектив, сколько это займёт времени — непонятно. Но «Сити» всегда где-то рядом. И почему бы им и не выйти на первый план в конце сезона?

Кто ещё претендует на успех?

Шансы остальных команд существенно ниже. За 17.00 можно поставить на чемпиона мира среди клубов — «Челси». Однако пока команда Энцо Марески не выглядит готовой к суперзадачам. Вот и в АПЛ — близко к лидерам, но на дистанции. Если попадут в топ-8 — будет здорово, а там всё будет зависеть от весеннего состояния команды.

25.00 дают на «Интер». В ЛЧ пока 100-процентный результат — девять очков без пропущенных мячей. Но это без матчей с топ-клубами. А вот в Серии А уже были поражения от «Ювентуса» и «Наполи». Тревожный звонок.

Дальше — два английских клуба. 40.00 — на «Тоттенхэм», 45.00 — на «Ньюкасл». Сказать про них особенно нечего — вряд ли они смогут распределить силы на несколько фронтов. А вот 50.00 на «Наполи» — это интересно. Второй сезон Антонио Конте — всегда интрига. Но одно дело взять «скудетто» без еврокубков, а другое — бороться на два фронта. С этим же коэффициентом и дортмундская «Боруссия», однако на фоне той же «Баварии» даже в Бундеслиге «шмели» выглядят бледно.

Шансы остальных команд ниже 2% вероятности. Возможно, кто-то из них выстрелит, и тогда это будет повод обсудить их успехи подробнее. Ждём следующих матчей и обновления коэффициентов!