Лига чемпионов: «Челси» в Азербайджане, а «Манчестер Сити» против «Боруссии»

На следующей неделе стартует международная ноябрьская пауза, но клубы ещё успеют провести матчи в еврокубках и на внутренней арене. Сегодня, 5 ноября, в Лиге чемпионов пройдут некоторые встречи 4-го тура общего этапа.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

Конечно, это не самая громкая вывеска 4-го тура. Например, «Ливерпуль» — «Реал» или «ПСЖ» — «Бавария» явно выглядят соблазнительнее. Зато тут нас ждёт битва двух соседей по турнирной таблице. Они стартовали очень здорово, хотя всё же не идеально. А теперь имеют возможность подстрелить двух зайцев разом: улучшить своё положение и тормознуть прямого конкурента.

По три игры, по семь очков. «Манчестер Сити» знает свою меру, забивает строго по два мяча. Ни больше, ни меньше. С «Наполи» и «Вильярреалом» этого хватило — дважды по 2:0. А вот «Монако» вырвал ничью на 90-й минуте. Будем честны — «Боруссии» сильно помог календарь. Обесценивает ли это успехи немцев? Ни в коем случае. Интереснее отметить некоторую схожесть с ближайшим соперником. Ведь «Боруссия» тоже всякий раз забивала одно и то же количество голов. Только их было не два, а целых четыре.

Вопросов к обороне гостей хватает, а задавать их в среду будет лично Эрлинг Холанд. У него не забалуешь. Вот и получается, что голы тут обеспечены. Ставка «обе забьют хотя бы в одном из таймов» за 1.89 смотрится особенно хорошо. Немецкий клуб обильно пропускает, зато со скоростью и умением реализовывать пространство проблем не имеет. Потеряешь в центре поля — накажет.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Байер»

«Бенфика» — одно из двух главных разочарований старта общего этапа Лиги чемпионов. На пару с «Аяксом». Насколько силён масштаб этого самого разочарования? Ну, после трёх туров в копилке пугающе пусто. Три поражения из трёх возможных с общим счётом 2:6.

«Байер» вроде бы тоже без побед, но есть нюанс. Здесь многое зависит от вашего склада характера. Оптимист укажет на лишь одно поражение в сумме, причём от действующего чемпиона турнира. Пессимист — на счёт того поражения. Жуткие 2:7 от «ПСЖ» на своём поле.

В целом немецкий клуб после жуткого старта и увольнения Эрика тен Хага встрепенулся. Выдал солиднейший отрезок в Бундеслиге, догнал всех основных конкурентов. С голами у подопечных Каспера Юльманна проблем нет, играют бодро и задорно. А вот «Бенфика» стоит на грани и обязана побеждать. При этом одолеть на заказ бегущую и умеющую выжимать максимум из свободного пространства команду крайне сложно.

Прогноз на матч «Карабах» — «Челси»

Конечно, представителю Азербайджана повезло с календарём. «Бенфика», «Копенгаген» и «Атлетик» из Бильбао — получить такую оппозицию вполне можно и в Лиге Европы. С «Челси» будет сложнее. Однако тут надо отметить смелость «Карабаха», который именно играл в футбол и старался проявлять себя во всей красе. Вы знаете — получилось. В Португалии забили три мяча, в Испании ограничились голом на первой минуте, а чемпиону Дании отгрузили двушку.

На победу лондонцев дают скромнейший коэффициент, а лезть в большие форы слишком опасно. Причина проста: «Челси» не отличается стабильностью и чередует отличные встречи с натуральными провалами. Добавим сюда бесконечные красные карточки. Скажем, неделю назад умудрились едва не вылететь из Кубка лиги Англии, ведя 3:0 к перерыву у едва живого «Вулверхэмптона». Без удаления снова не обошлось.

Гораздо интереснее ставить на голы. А они тут должны быть. «Карабах» во всех трёх матчах общего этапа Лиги чемпионов забивал в первом тайме, а «Челси» удивительно активен в середине этого отрезка: четыре забитых и два пропущенных с 16-й по 30-ю минуту. Между тем на тотал больше 1.5 гола в первом тайме дают аж 2.30. Любопытно. Всяко перспективнее, чем ожидать разгрома.

Экспресс на Лигу чемпионов 5 ноября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в одном из таймов матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд за 1.89.

обе забьют в одном из таймов матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд за 1.89. Ставка 2: «Байер» не проиграет «Бенфике» за 1.84.

«Байер» не проиграет «Бенфике» за 1.84. Ставка 3: тотал больше 1.5 мяча в первом тайме матча «Карабах» — «Челси» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.89 х 1.84 х 2.30 = 7.99.