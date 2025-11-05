Кубок России: «Зенит» и «Динамо» Карпина снова встречаются, ЦСКА едет на юг

Пока в Европе по будням гремит общий этап Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований, отечественный футбол тихой сапой добрался до 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России. Сегодня, 5 ноября, пройдут некоторые встречи. Сделали прогнозы и составили экспресс на самые яркие из них.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва

«Зенит» и московское «Динамо» открывают свой четвертьфинал Пути РПЛ в Санкт-Петербурге. Совсем недавно эти соперники уже мерились силами в РПЛ — тогда петербуржцы выиграли матч со счётом 2:1. По картинке было видно, что они быстрее переключаются и точнее в завершающей стадии. Здесь же, в Кубке России, ставки выше. И всё же сценарий ближе к контролю со стороны хозяев снова.

У Сергея Семака ощутимые потери: Дуглас Сантос выбыл до конца года, Матео Кассьерра восстанавливается после травмы икроножной и тоже под вопросом. У Валерия Карпина кадровых дыр меньше, но по-прежнему есть травмированные — Андрей Лунёв, Денис Макаров, Луис Чавес. Зато Константин Тюкавин уже вернулся в строй и успел помочь команде.

«Зенит» дома привычно перетягивает мяч к своим ногам и душит соперников темпом. В Кубке России, разумеется, возможна умеренная ротация, но она не ломает структуру команды Семака. «Динамо» при Карпине проще продавливать свой результат через переходы, однако на длинных отрезках футболисты всё же чаще отдают инициативу, нежели оппонент. Выбор по линии: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ для соперников пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене». Домашний фактор у махачкалинского «Динамо» весомый: поле и трибуны помогают команде играть проще и прямее, добывать результат. Но класс оппонента выше — ЦСКА привык вести мяч и контролировать темп даже на выезде.

У ЦСКА травмирован Акинфеев, но в Кубке России так и так обычно играет Тороп. А вот свежая потеря в обороне может стать ключевой — Мойзес выбыл на пару недель. Команда Биджиева, в свою очередь, стала аккуратнее действовать без мяча, однако центр поля испытывал кадровые потери. Глубина здесь не идеальная. Ротация может пострадать.

ЦСКА постарается задавить соперника контролем и стандартами, но «Динамо» ответит плотной обороной и редкими выпадами. Ждём осторожного темпа без обмена сериями моментов. Оптимально взять «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча». Торопиться армейцам некуда, ответная встреча пройдёт дома. А махачкалинцы голами обычно радуют не так много.

Экспресс на Кубок России 5 ноября 2025 года

«Зенит» не проиграет «Динамо» М + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. Ставка 2: ЦСКА не проиграет «Динамо» Мх + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.20 = 4.18.