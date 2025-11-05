Скидки
Ньюкасл — Атлетик Б, прогноз на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Ньюкасл» — «Атлетик». Гордые баски покоряют Англию
Алексей Серяков
«Ньюкасл» — «Атлетик»: прогноз на матч
Клуб из Бильбао проиграл на своём поле «Арсеналу», но ближайший соперник слабее.

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ньюкасл» и «Атлетик». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс-Парк» в Ньюкасле-апон-Тайне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Атлетик» Бильбао 5 ноября 2025 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 62% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ньюкасл» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Атлетик» (5.11.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Битва схожих по статусу клубов: не национальная элита, но уважать себя заставляют. Собственно, на внутренней арене движутся по сопоставимому графику набора очков и находятся в середине турнирной таблицы. Причины на поверхности. Выход в Лигу чемпионов сильно уплотнил график, а глубина скамейки далеко не самая внушительная.

Чем команды отличаются, так это траекторией. Баски начали солидно, а октябрь провели бледно. «Ньюкасл» же откровенно забуксовал на старте сезона, добыв за шесть туров АПЛ всего одну победу. Крайне мало забивал. Трансферная эпопея с уходом Александера Исака подкосила. Постепенно удалось перестроиться, сыграться. И результаты пошли.

С одной стороны, радоваться особо нечему. Побеждают строго середняков и аутсайдеров, от «Арсенала» и «Брайтона» получили неизменные 1:2. С другой — в Лиге чемпионов полный порядок. А это даже важнее. Здесь добыты две победы за три тура. Положа руку на сердце, рассчитывать на большее не приходилось.

Почему? Потому что ещё одним соперником оказалась «Барселона». Хотя даже с ней боролись до последней минуты — 1:2. Куда более скромный «Юнион» получил от англичан на орехи (4:0), а пару недель назад досталось «Бенфике» (3:0). В итоге «Ньюкасл» сейчас замыкает топ-8. Серьёзно, серьёзно.

«Атлетик» уступает по уровню исполнителей и результатам в еврокубке. Обыграли только «Карабах» (3:1), причём до 70-й минуты счёт был равным. Без особых шансов уступили тому же «Арсеналу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (1:4). Баски по-прежнему невероятно опасны в родных стенах, однако на выезде чувствует себя куда менее уверенно.

Потому перекос в линии объясним. В то же время оборона «Ньюкасла» не блещет, даже у «Юниона» и «Бенфики» было достаточно моментов. А уж испанцы своим прессингом и давлением что-нибудь точно создадут. На гол «Атлетика» дают нестыдный коэффициент 1.68, любители рисковать могут рассмотреть ИТБ 1 мяча «Атлетика» за 2.65. Англичане посильнее, но ошибки перед своими воротами допускают.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 мяча за 2.65.

