Марсель — Аталанта, прогноз на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Марсель» — «Аталанта». Ограбление по-итальянски
Алексей Серяков
«Марсель» — «Аталанта»: прогноз на матч
Команда Ивана Юрича мало забивает, но никого не отпускает просто так.

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Марсель» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Аталанта» 5 ноября 2025 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение французскому клубу. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики ждут от матча «Марсель» — «Аталанта» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Аталанта» (5.11.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Здесь сойдутся представители середины турнирной таблицы по итогам трёх туров. А значит — прямые конкуренты. Пока «Аталанта» чуть выше — четыре очка против трёх. Справедливости ради, календарь у неё был несколько проще. Получили по шапке от «ПСЖ» в 1-м туре (0:4), после чего начали сбор урожая.

С трудом добыли волевую победу над «Брюгге» — 2:1 с двумя поздними мячами. Следом не смогли забить пражской «Славии» — 0:0. Вот и получается, что гордиться особенно нечем. Все очки добыты на своём поле, причём имелись основания рассчитывать на большее. К счастью, итальянцам повезло с жеребьёвкой, в оставшихся турах можно и нужно добывать результат.

«Марсель» сейчас мог бы возглавлять чемпионат Франции, если б не просел в конце октября. Хотя всё равно сидит на хвосте у «ПСЖ». В Лиге чемпионов же не повезло. Единственную победу добыли в родных стенах над «Аяксом» без каких-либо вопросов. 3:0 к 26-й минуте и 4:0 к финальному свистку.

В гостях, увы, поживиться не удалось. Хотя оба раза было близко. С мадридским «Реалом» остались в большинстве в середине второго тайма при счёте 1:1… только для того, чтобы вскоре получить пенальти и уступить. В Лиссабоне со «Спортингом» сами играли вдесятером весь второй тайм. Сперва позволили сравнять, а на 86-й минуте пропустили второй.

Как ни крути, оппоненты стоят друг друга. Возникает соблазн сыграть против линии, ведь на Х2 дают крепкий коэффициент 1.80, а «Марсель» до победы над «Осером» в выходные не мог победить на протяжении трёх встреч и неизменно пропускал по два мяча. Тут надо бы добавить, что «Осер» занимает предпоследнее место в Лиге 1. Обыграть его не великое достижение.

«Аталанта» же в принципе почти не проигрывает. Побеждает тоже редко, да и забивает через пень-колоду. Зато в Серии А до сих пор не уходила с поля с пустыми руками. Хотя успела померяться силами с «Ювентусом», «Лацио» и «Миланом». Как ни крути, коэффициент кажется завышенным. Атлетичный футбол команды Ивана Юрича с постоянными единоборствами ставит серьёзные вопросы перед любым соперником. В наличии подходящего ответа у французов есть сомнения.

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.80.

