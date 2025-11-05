Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Штурм — Ноттингем Форест, прогноз на матч Лиги Европы 6 ноября 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Штурм» — «Ноттингем Форест». Без Худякова, зато с очками
Алексей Серяков
«Штурм» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Аутсайдеру АПЛ сейчас не до выезда в Австрию. Шансы у хозяев будут.

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Штурм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Штурм» — «Ноттингем Форест» 6 ноября 2025 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики ждут от матча «Штурм» — «Ноттингем Форест» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги Европы «Штурм» — «Ноттингем Форест» (6.11.2025)

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Коротко о главном: Даниил Худяков на поле вряд ли появится. Основным вратарём «Штурма» остаётся Маттео Биньетти, а 21-летний россиянин находится на скамейке запасных вне зависимости от турнира. На внутренней арене клуб из Граца пропускает примерно по одному мячу за игру. Этого хватает, чтобы входить в группу лидеров.

В Лиге Европы он находится за пределами зоны плей-офф. Дело вновь в слабых выступлениях на чужом поле. В Дании проиграли «Мидтьюлланну» (0:2), в Шотландии — «Селтику» (1:2). Единственная встреча в родных стенах завершилась победой над «Рейнджерс» со счётом 2:1. Теперь в Грац пожалует другая — уже третья! — британская команда.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

«Ноттингем Форест» влачит жалкое существование во внутреннем чемпионате. Суета на тренерском мостике, импульсивные решения владельца и уплотнение календаря после попадания в еврокубки привели к провалу в результатах. Место в зоне вылета и худший показатель среди всех участников АПЛ по забитым мячам. Времени ещё много, однако положительной динамики не видно.

Из Кубка лиги Англии вылетели ещё в сентябре. Оно и к лучшему: остаться в АПЛ нужно любой ценой, еврокубки для владельца Эвангелоса Маринакиса тоже престижны. Для всего остального нет ни времени, ни ресурсов. Возможностей для качественной ротации минимум, а Шону Дайчу нужно вытягивать команду. К счастью, новый тренер ставит простой и бронебойный футбол, который не требует особенных тонкостей.

На сегодня Лига Европы — единственная отрада англичан. Четыре очка в трёх турах. Любопытно, что всякий раз забивали по два мяча. Ничья с «Бетисом» в Испании (2:2), домашнее поражение от «Мидтьюллана» (2:3) и на удивление уверенная победа над выдающим мощный сезон «Порту» (2:0).

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

В выходные «Ноттингем» сражался с «Манчестер Юнайтед», а уже в воскресенье будет принимать «Лидс». Этот клуб входит в число прямых конкурентов по борьбе за выживание. Так что престиж Лиги Европы, разумеется, никуда не денется, но ротация наверняка произойдёт. Тот редкий случай, когда лететь в середине недели в Австрию — сомнительное удовольствие.

Пожалуй, на таком фоне букмекеры несколько переоценивают англичан. Свой гол они наверняка найдут, этого даже может хватить для победы. В то же время выпрыгивать из штанов смысла нет. Силы ещё пригодятся. Победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70 смотрится надёжно, вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Ноттингем Форест» за 2.10. Ждём чего-то в духе 1:1 или 0:1.

Ставка: победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android