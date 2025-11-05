«Штурм» — «Ноттингем Форест». Без Худякова, зато с очками

Аутсайдеру АПЛ сейчас не до выезда в Австрию. Шансы у хозяев будут.

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Штурм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Штурм» — «Ноттингем Форест» 6 ноября 2025 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики ждут от матча «Штурм» — «Ноттингем Форест» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги Европы «Штурм» — «Ноттингем Форест» (6.11.2025)

Коротко о главном: Даниил Худяков на поле вряд ли появится. Основным вратарём «Штурма» остаётся Маттео Биньетти, а 21-летний россиянин находится на скамейке запасных вне зависимости от турнира. На внутренней арене клуб из Граца пропускает примерно по одному мячу за игру. Этого хватает, чтобы входить в группу лидеров.

В Лиге Европы он находится за пределами зоны плей-офф. Дело вновь в слабых выступлениях на чужом поле. В Дании проиграли «Мидтьюлланну» (0:2), в Шотландии — «Селтику» (1:2). Единственная встреча в родных стенах завершилась победой над «Рейнджерс» со счётом 2:1. Теперь в Грац пожалует другая — уже третья! — британская команда.

«Ноттингем Форест» влачит жалкое существование во внутреннем чемпионате. Суета на тренерском мостике, импульсивные решения владельца и уплотнение календаря после попадания в еврокубки привели к провалу в результатах. Место в зоне вылета и худший показатель среди всех участников АПЛ по забитым мячам. Времени ещё много, однако положительной динамики не видно.

Из Кубка лиги Англии вылетели ещё в сентябре. Оно и к лучшему: остаться в АПЛ нужно любой ценой, еврокубки для владельца Эвангелоса Маринакиса тоже престижны. Для всего остального нет ни времени, ни ресурсов. Возможностей для качественной ротации минимум, а Шону Дайчу нужно вытягивать команду. К счастью, новый тренер ставит простой и бронебойный футбол, который не требует особенных тонкостей.

На сегодня Лига Европы — единственная отрада англичан. Четыре очка в трёх турах. Любопытно, что всякий раз забивали по два мяча. Ничья с «Бетисом» в Испании (2:2), домашнее поражение от «Мидтьюллана» (2:3) и на удивление уверенная победа над выдающим мощный сезон «Порту» (2:0).

В выходные «Ноттингем» сражался с «Манчестер Юнайтед», а уже в воскресенье будет принимать «Лидс». Этот клуб входит в число прямых конкурентов по борьбе за выживание. Так что престиж Лиги Европы, разумеется, никуда не денется, но ротация наверняка произойдёт. Тот редкий случай, когда лететь в середине недели в Австрию — сомнительное удовольствие.

Пожалуй, на таком фоне букмекеры несколько переоценивают англичан. Свой гол они наверняка найдут, этого даже может хватить для победы. В то же время выпрыгивать из штанов смысла нет. Силы ещё пригодятся. Победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70 смотрится надёжно, вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Ноттингем Форест» за 2.10. Ждём чего-то в духе 1:1 или 0:1.

Ставка: победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70.