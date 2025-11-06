Скидки
Детройт — Рейнджерс 8 ноября 2025 года прогноз на матч НХЛ

«Детройт» — «Рейнджерс»: Игорь Шестёркин себя в обиду не даст
Алексей Серяков
«Детройт» — «Рейнджерс»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Шесть предыдущих очных встреч «Ред Уингз» проиграли.

8 ноября в Детройте местный «Детройт Ред Уингз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Литтл Сизарс-арены». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в сезоне.

Коэффициенты на матч НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» 8 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Детройта» в основное время предлагается с коэффициентом 2.17, в то время как победа «Рейнджерс» оценивается в 2.75. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.76. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» (08.11.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сразу отметим — отдыхали соперники примерно поровну. В НХЛ с плотным графиком и постоянными перелётами это имеет колоссальное значение. Тот же «Детройт», например, на стыке октября и ноября был вынужден играть два дня подряд, ещё и на выезде. В итоге после трудовой победы над «Лос-Анджелесом» по буллитам сил на «Анахайм» просто не осталось — 2:5.

«Красные крылья» готовы наконец-то вернуться в плей-офф. На последнем рубеже в кои-то веки спокойно, что помогает забирать близкие матчи. Ещё в середине октября случилась серия из пяти побед. Болельщики от таких отрезков успели отвыкнуть. Команда уверенно входит в топ-4 Восточной конференции по набранным очкам — 18 за 14 встреч.

Правда, есть проблема. Возвращение на свой лёд — замечательное дело. Однако за плечами осталась затяжная выездная серия: пять матчей подряд в гостях. Последний из них — в Вегасе (0:1), с габаритным и любящим силовую борьбу оппонентом. Возможно, «Детройту» потребуется кое-какое время, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя. Хотя пара суток на восстановление имелась.

«Рейнджерс» также не играли с 5 ноября, также остались без голов в предыдущий раз (0:3 от «Каролины». Здесь траектория принципиально отличается. Во второй половине октября произошёл жуткий отрезок из шести поражений за семь встреч, забросить больше одной шайбы удавалось по праздникам. К счастью, быстро взяли себя в руки и накопили победную серию. Во всех случаях доходило до упорных концовок, а с «Эдмонтоном» и «Сиэтлом» игрались овертаймы. С «Харрикейнз» не вышло, но там шикарно первый период провёл Пётр Кочетков. Много выручал и помог своей команде оформить преимущество.

Добавим сюда историю противостояния. Здесь перекос мощнейший. В шести предыдущих случаях «Рейнджерс» оказывались сильнее. Никаких овертаймов или буллитов, хватало 60 минут. В трёх последних матчах в Детройте забрасывали не менее трёх шайб. «Ред Уингз» нынче явно добавили, но не более того. Состав крепкий, ровный — и всё же ограниченный.

Тем временем «Нью-Йорк» разобрался с обороной. Расцветает Владислав Гавриков, при котором у ворот полнейший порядок. «Детройт» всё же отталкивается от защиты и системной игры, а не стремится отгружать полную авоську. С учётом «похмелья» затяжной гостевой серии, а также прогресса «Рейнджерс», возьмём ИТМ 3 гола «Детройта» за 1.75. В принципе, для победы хозяевам может хватить и сдержанной результативности.

Ставка: ИТМ 3 гола «Детройта» за 1.75.

