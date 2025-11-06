Скидки
Эльче — Реал Сосьедад прогноз на матч Примеры 7 ноября 2025 года

«Эльче» — «Реал Сосьедад». Баскам пора подниматься
Алексей Серяков
«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч
Аудио-версия:
«Реал Сосьедад» до сих пор ни разу не победил на выезде в чемпионате Испании.

7 ноября в матче 12-го тура испанской Примеры встретятся «Эльче» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Эльче» — «Реал Сосьедад» 7 ноября 2025 года

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу «Эльче» предлагается с коэффициентом 2.75, что равно приблизительно 35% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.80 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.20 — около 31%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Реал Сосьедад»

Испания — Примера . 12-й тур
07 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
«Эльче» в минувшие выходные попал под горячую руку «Барселоны», которая до того потерпела два поражения за три тура чемпионата Испании и, разумеется, на своём поле прервала неудачный отрезок. А в остальном дела идут просто замечательно. Уверенное место в середине турнирной таблицы, хотя нужно делать скидку на высокую плотность.

Прежде всего «Эльче» мало пропускает. Но это вовсе не классическая низовая команда с глубоким оборонительным блоком, выносами вперёд и бесконечной работоспособностью. Ровно наоборот. Достаточно сказать, что скромный коллектив занимает чистое третье место в Испании по проценту владения мячом.

Контроль здесь — способ обороны, но это уже нюансы. Терпеливое владение мячом, много коротких передач и умение взорваться в нужный момент. Добавим сюда крайне высокий КПД в родных стенах. За пять домашних матчей добыты три победы при двух ничьих. Разность мячей впечатляет — 6:2.

Вот почему не стоит удивляться котировкам. «Реал Сосьедад» совсем недавно выступал в Лиге чемпионов, а теперь идёт неподалёку от зоны вылета. В то же время качество футбола вовсе не такое плохое, как может показаться. Ведь речь идёт о самой невезучей команде Ла Лиги с точки зрения продвинутой статистики. Из-за слабой реализации баски недобрали около шести очков.

А при поразительной плотности это, на секундочку, разница между зоной вылета и восьмым местом. То есть «Реал Сосьедад» однозначно заслуживает находиться повыше, хотя есть нюанс. Дома результаты не выдающиеся, но терпимые. А вот на чужом поле побед нет до сих пор — два очка за пять матчей. Так что ставить на исход не рискнём.

Предпочтём голы. Гости постепенно выбираются из кризиса, а Арсен Захарян даже забил в Кубке Короля. Правда, вместо второго мяча получил повреждение и отправился в лазарет… Как бы то ни было, всё намекает на то, что футбол получится бодрым.

«Эльче» в принципе играет сам и даёт играть другим, особенно дома. А у «Реала Сосьедад» ставка «обе забьют» доезжала в четырёх из пяти выездных встреч. Вот её и возьмём. Прессинг и интенсивность никуда не делись, спокойно катать мяч хозяевам не позволят.

Ставка: обе забьют за 1.87.

