Тоттенхэм — МЮ прогноз на матч АПЛ 8 ноября 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, дата и время, где покажут

«Тоттенхэм» — «МЮ». Мы с Тамарой ходим парой
Алексей Серяков
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Лондонцы и манкунианцы в последнее время словно списывают друг у друга.

8 ноября в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ» 8 ноября 2025 года

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.57, что равно приблизительно 37% вероятности. Победа «МЮ» оценивается коэффициентом 2.67 (36%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 27%.

При этом аналитики ожидают увидеть высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники в последнее время словно связаны невидимой нитью. Настолько похожи их пути. Постоянные смены тренеров — это понятно. Изменения в руководстве тоже есть: у манкунианцев в начале 2024 года появился новый владелец, а лондонцы в минувшем сентябре объявили об уходе легендарного Дэниела Леви. Тот отдал клубу почти четверть века.

Результаты в прошедшем сезоне АПЛ болельщикам, наверное, вспоминать не хочется. Потому коротко: «МЮ» финишировал 15-м, «Тоттенхэм» — 17-м. Просто кошмар! За выживание не боролись, поскольку тройка вылетающих отстала слишком сильно. Но и разговоры о борьбе хотя бы за топ-8 закончились уже ко второму кругу.

Добавим сюда пересечения в кубковых турнирах. Именно лондонцы выбили «МЮ» в четвертьфинале Кубка лиги в невероятно ярком стиле: вели 3:0 к 54-й минуте, после чего едва не упустили победу. Всё же дотерпели (4:3) и прошли в полуфинал. Там, правда, в ответном матче получили 0:4 от «Ливерпуля» и остались без трофея.

Как оказалось позже, речь шла только о феврале. Свой долгожданный трофей — первый за 17 лет! — «Тоттенхэм» забрал спустя 3,5 месяца. Да, в финале Лиги Европы соперником оказался именно «Манчестер Юнайтед». 1:0 с голом Бреннана Джонсона, спасение сезона и попадание в Лигу чемпионов.

Казалось бы, с этого момента пути наших героев разойдутся. У одних ЛЧ, другие вообще остались без еврокубков. К тому же манкунианцы снова доверились Рубену Амориму, а лондонцы сменили Ангелоса Постекоглу на Томаса Франка. Однако на дворе ноябрь, а клубы снова соседствуют в турнирной таблице. Только теперь на куда более высоких этажах. Входят в группу преследователей оторвавшегося «Арсенала».

Как видно, соперники стоят друг друга. У «Тоттенхэма» насыщеннее календарь и меньше времени на отдых, что компенсируется своим полем. Искать фаворита здесь, конечно, можно, но абсолютно не хочется. Предлагаем довериться математике. Дело в том, что в четырёх последних очных встречах лондонцы непременно побеждали. Трижды — с разницей в один мяч.

А предыдущий успех манкунианцев вообще датирован 2022 годом, когда тренерами команд были Конте и тен Хаг. На таком фоне аккуратные Х2 + тотал больше 1.5 гола за 1.85 смотрятся нормально. Однако мы пойдём дальше и заиграем ничью 3.80. Пять встреч без мирного исхода — слишком много для команд с такой тесной связью. Пора!

Ставка: ничья за 3.80.

