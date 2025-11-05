«Бетис» — «Лион». Богаче, чем «Ливерпуль» — «Реал»

«Ла Картуха», Испания, 6 ноября. «Бетис» принимает «Лион» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Формат единой таблицы для всех участников делает каждое очко особенно дорогим, а домашний фактор особенно важным. С сезона-2025/2026 «Бетис» временно играет на другом стадионе из-за реконструкции «Бенито Вильямарин», но всё равно получит должную поддержку. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бетис» — «Лион» 6 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 53% вероятности. Ничья идёт за 4.10, а победа «Лиона» оценивается в 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.72. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61.

Бодрый и целеустремлённый «Бетис»

Форма у хозяев достаточно бодрая. 2 ноября уверенно разобрали «Мальорку» (3:0), оправившись от проигрыша мадридскому «Атлетико» (0:2). На «Ла Картухе» команда Мануэля Пеллегрини прибавляет за счёт темпа и прессинга. Это аргумент в пользу стартового давления на французский «Лион», особенно в первые 25 минут под шум трибун. Кроме того, удаётся бороться за топ-8 Лиги Европы и топ-4 Ла Лиги.

Кадровая ситуация у «Бетиса» может вызвать некоторые вопросы. Иско только вернулся к тренировкам и рассчитывает на готовность ближе к концу ноября — в предстоящем матче его участия ждать не стоит. Поэтому ответственность за креатив и стандарты сместятся на других исполнителей, а основной упор будет сделан на быстрые фланги и второй мяч. Но даже так ранее получалось добывать результат.

«Лион» — на качелях

У «Лиона» натуральные «качели», даже несмотря на то, что есть структура. Команда Паулу Фонсеки на выходных удержала 0:0 в Бресте, сыграв прагматично. До того — результативная ничья со скромным «Парижем» (3:3), победы над «Страсбургом» (2:1) и «Базелем» (2:0), а также проигрыш «Ницце» (2:3). На выезде и оборона разваливается, и результаты страдают.

С другой стороны, длительная дисквалификация главного тренера команды действует в Лиге 1, но не распространяется на еврокубки. Так что в Лиге Европы Фонсека может руководить с бровки. А ещё он недавно получил поддержку от руководства. Положительные моменты есть, однако негатива тоже хватает. В лазарет лучше не смотреть: потери есть, вопросы по готовности других — тоже. Ротация пострадает.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Лион» (6.11.2025)

«Бетис» наверняка попытается воспользоваться домашним преимуществом и не самой лучшей игрой соперника в гостях, попробует задавить оппонента активными заходами на чужую половину поля. «Лион» может ответить средним блоком и переходами в контратаки после отбора. Если хозяева аккуратно сыграют без мяча и не подарят стандарты у своей штрафной, гостям останется меньше способов добраться до ударной позиции.

На наш взгляд, на таком фоне «Бетис» может оказаться ближе к победе в один мяч. На «Ла Картухе» у испанской команды работает темп и прессинг, а у французского клуба выбиты важные фланговые игроки. И всё же базовый сценарий — победа «Бетиса» именно со счётом 2:1. «Лион» может быть нестабилен на выезде, но забивает исправно, а соперник по своей природе не против устроить яркое шоу. На голы здесь должно быть богаче, чем в матче «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: «Бетис» выиграет у «Лиона» + обе забьют за 3.35.