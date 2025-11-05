Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рейнджерс — Рома прогноз на матч 6 ноября 2025 года, где смотреть онлайн трансляцию, какой счёт, обзор, ставки и коэффициенты

«Рейнджерс» — «Рома». Без Дибалы в Глазго будет сложно
Алексей Анисимов
«Рейнджерс» — «Рома»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Лидер атак римлян получил новую травму. «Айброкс» такого не прощает.

«Айброкс», Глазго (Шотландия), 6 ноября. Местный «Рейнджерс» принимает итальянскую «Рому» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Домашний фактор у шотландцев мощный, но класс и глубина — на стороне итальянцев. Посмотрим, чья возьмёт.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Коэффициенты на матч «Рейнджерс» — «Рома» 6 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно составляет 57% вероятности. Ничья идёт за 3.80, а победа «Рейнджерс» оценивается в 4.33.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.95. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.

С чем команды подходят к матчу

«Рейнджерс» пережили турбулентность на тренерском мостике и к ноябрю перезапустились. Кроме того, обновления случились и в тренерском штабе. Сейчас командой руководит бывший помощник Ханси Флика по «Баварии» и сборной Германии — Дэнни Рёль. Курс — на более организованный прессинг и порядок при стандартах. Но начал в Лиге Европы с 0:3 от не самого статусного норвежского «Бранна». Хотя то было на выезде. Возможно, «Айброкс» поможет.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

У «Ромы», в свою очередь, весьма стабильная управленческая линия. С июня команду возглавляет Джан Пьеро Гасперини. А это такой опытный дяденька, что сомневаться в его навыках как-то даже стыдно. В игре — высокий прессинг, интенсивность в полуфлангах, упор на розыгрыши со стандартов. В Лиге Европы римляне нередко «сушат» первый тайм и добывают результат моментами после перерыва. Такова модель тренера на данном этапе.

Кадровая ситуация и составы

У «Рейнджерс» капитаном является Тавернье — он главный по стандартам и кроссам. А голкипер Батлэнд даёт надёжность на линии ворот. У «Ромы» без мяча многое держится на Кристанте, в созидании между линиями хорош Пеллегрини. Их решения ускоряют атаки и позволяют использовать в свою пользу отскоки у чужой трети поля. Однако без дёгтя не обходится.

У «Ромы» снова вне заявки Дибала, а также сообщалось об отсутствии Анхелиньо. Варианты замены — роль «десятки» для Пеллегрини и ставка на форварда, готового играть спиной к чужим воротам. У «Рейнджерс» же давно лечатся Стерлинг и Матондо, зато ожидался возврат Баррона после дисквалификации.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Рома» (6.11.2025)

«Рейнджерс» ищут преимущества на стандартах и изолируют фланги для навесов от Тавернье. Это может сработать и теперь. Однако «Рома» хорошо давит своим прессингом и ловит на ошибках при первом пасе. Если клуб из Глазго сумеет избежать лишних фолов у своей штрафной, римлянам будет сложнее использовать собственную сильную карту.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

В итоге прогнозируем осторожную и напряжённую игру с минимальным перевесом гостей в качестве решений. «Рома» ближе к успеху лишь за счёт структуры Гасперини и более высокого уровня исполнителей. «Айброкс» же уравнивает шансы, «Рейнджерс» не стоит недооценивать. Возможный сценарий — ничья или минимальная победа «Ромы» при «низовом» тотале.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рейнджерс» — «Рома» за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android