«Рейнджерс» — «Рома». Без Дибалы в Глазго будет сложно

«Айброкс», Глазго (Шотландия), 6 ноября. Местный «Рейнджерс» принимает итальянскую «Рому» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Домашний фактор у шотландцев мощный, но класс и глубина — на стороне итальянцев. Посмотрим, чья возьмёт.

Коэффициенты на матч «Рейнджерс» — «Рома» 6 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно составляет 57% вероятности. Ничья идёт за 3.80, а победа «Рейнджерс» оценивается в 4.33.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.95. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.

С чем команды подходят к матчу

«Рейнджерс» пережили турбулентность на тренерском мостике и к ноябрю перезапустились. Кроме того, обновления случились и в тренерском штабе. Сейчас командой руководит бывший помощник Ханси Флика по «Баварии» и сборной Германии — Дэнни Рёль. Курс — на более организованный прессинг и порядок при стандартах. Но начал в Лиге Европы с 0:3 от не самого статусного норвежского «Бранна». Хотя то было на выезде. Возможно, «Айброкс» поможет.

У «Ромы», в свою очередь, весьма стабильная управленческая линия. С июня команду возглавляет Джан Пьеро Гасперини. А это такой опытный дяденька, что сомневаться в его навыках как-то даже стыдно. В игре — высокий прессинг, интенсивность в полуфлангах, упор на розыгрыши со стандартов. В Лиге Европы римляне нередко «сушат» первый тайм и добывают результат моментами после перерыва. Такова модель тренера на данном этапе.

Кадровая ситуация и составы

У «Рейнджерс» капитаном является Тавернье — он главный по стандартам и кроссам. А голкипер Батлэнд даёт надёжность на линии ворот. У «Ромы» без мяча многое держится на Кристанте, в созидании между линиями хорош Пеллегрини. Их решения ускоряют атаки и позволяют использовать в свою пользу отскоки у чужой трети поля. Однако без дёгтя не обходится.

У «Ромы» снова вне заявки Дибала, а также сообщалось об отсутствии Анхелиньо. Варианты замены — роль «десятки» для Пеллегрини и ставка на форварда, готового играть спиной к чужим воротам. У «Рейнджерс» же давно лечатся Стерлинг и Матондо, зато ожидался возврат Баррона после дисквалификации.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Рома» (6.11.2025)

«Рейнджерс» ищут преимущества на стандартах и изолируют фланги для навесов от Тавернье. Это может сработать и теперь. Однако «Рома» хорошо давит своим прессингом и ловит на ошибках при первом пасе. Если клуб из Глазго сумеет избежать лишних фолов у своей штрафной, римлянам будет сложнее использовать собственную сильную карту.

В итоге прогнозируем осторожную и напряжённую игру с минимальным перевесом гостей в качестве решений. «Рома» ближе к успеху лишь за счёт структуры Гасперини и более высокого уровня исполнителей. «Айброкс» же уравнивает шансы, «Рейнджерс» не стоит недооценивать. Возможный сценарий — ничья или минимальная победа «Ромы» при «низовом» тотале.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рейнджерс» — «Рома» за 1.90.