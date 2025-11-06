Лига Европы: экспресс с коэффициентом 10.8 на матчи 6 ноября 2025 года

В Лиге чемпионов отгремел очередной тур, четверг — время Лиги Европы. Сегодня, 6 ноября, пройдут встречи 4-го тура общего этапа. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Рома»

«Рейнджерс» пережили турбулентность на тренерском мостике и к ноябрю перезапустились. Кроме того, обновления случились и в тренерском штабе. Сейчас командой руководит бывший помощник Ханси Флика по «Баварии» и сборной Германии — Дэнни Рёль. Курс — на более организованный прессинг и порядок при стандартах. Но начал в Лиге Европы с 0:3 от не самого статусного норвежского «Бранна». Хотя то было на выезде. Возможно, «Айброкс» поможет.

У «Ромы», в свою очередь, весьма стабильная управленческая линия. С июня команду возглавляет Джан Пьеро Гасперини. А это такой опытный дяденька, что сомневаться в его навыках как-то даже стыдно. В игре — высокий прессинг, интенсивность в полуфлангах, упор на розыгрыши со стандартов. В Лиге Европы римляне нередко сушат первый тайм и добывают результат моментами после перерыва. Такова модель тренера на данном этапе.

«Рейнджерс» ищут преимущества на стандартах и изолируют фланги для навесов от Тавернье. Это может сработать и теперь. Однако «Рома» хорошо давит своим прессингом и ловит на ошибках при первом пасе. В итоге прогнозируем осторожную и напряжённую игру с минимальным перевесом гостей в качестве решений. «Рома» ближе к успеху лишь за счёт структуры Гасперини и более высокого уровня исполнителей. «Айброкс» же уравнивает шансы, «Рейнджерс» не стоит недооценивать. Возможный сценарий — ничья или минимальная победа «Ромы» при «низовом» тотале.

Прогноз на матч «Штурм» — «Ноттингем Форест»

Коротко о главном: Даниил Худяков на поле вряд ли появится. Основным вратарём «Штурма» остаётся Маттео Биньетти, а 21-летний россиянин находится на скамейке запасных вне зависимости от турнира. На внутренней арене клуб из Граца пропускает примерно по одному мячу за игру. Этого хватает, чтобы входить в группу лидеров. А вот в Лиге Европы находится за пределами зоны плей-офф. Дело вновь в слабых выступлениях на чужом поле.

«Ноттингем Форест» влачит жалкое существование во внутреннем чемпионате. Суета на тренерском мостике, импульсивные решения владельца и уплотнение календаря после попадания в еврокубки привели к провалу в результатах. На сегодня Лига Европы — единственная отрада англичан. Четыре очка в трёх турах. Любопытно, что всякий раз забивали по два мяча.

В выходные «Ноттингем» сражался с «Манчестер Юнайтед», а уже в воскресенье будет принимать «Лидс». Этот клуб входит в число прямых конкурентов по борьбе за выживание. Так что престиж Лиги Европы, разумеется, никуда не денется, но ротация наверняка произойдёт. Тот редкий случай, когда лететь в середине недели в Австрию — сомнительное удовольствие. Пожалуй, на таком фоне букмекеры несколько переоценивают англичан. Ждём чего-то в духе 1:1 или 0:1.

Прогноз на матч «Бетис» — «Лион»

Форма у хозяев достаточно бодрая. 2 ноября уверенно разобрали «Мальорку» (3:0), отправившись от проигрыша мадридскому «Атлетико» (0:2). На «Ла Картухе» команда Мануэля Пеллегрини прибавляет за счёт темпа и прессинга. Это аргумент в пользу стартового давления на французский «Лион», особенно в первые 25 минут под шум трибун. Кроме того, удаётся бороться за топ-8 Лиги Европы и топ-4 Ла Лиги.

У «Лиона» натуральные «качели», даже несмотря на то, что есть структура. Команда Паулу Фонсеки на выходных удержала 0:0 в Бресте, сыграв прагматично. До того — результативная ничья со скромным «Парижем» (3:3), победы над «Страсбургом» (2:1) и «Базелем» (2:0), а также проигрыш «Ницце» (2:3). На выезде и оборона разваливается, и результаты страдают.

На наш взгляд, на таком фоне «Бетис» может оказаться ближе к победе в один мяч. На «Ла Картухе» у испанской команды работают темп и прессинг, а у французского клуба выбиты важные фланговые игроки. И всё же базовый сценарий — победа «Бетиса» именно со счётом 2:1. «Лион» может быть нестабилен на выезде, но забивает исправно, а соперник по своей природе не против устроить яркое шоу. На голы здесь должно быть богаче, чем в матче «Ливерпуль» — «Реал».

Экспресс на Лигу Европы 6 ноября 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рейнджерс» — «Рома» за 1.90.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рейнджерс» — «Рома» за 1.90. Ставка 2: победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70.

победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70. Ставка 3: «Бетис» выиграет у «Лиона» + обе забьют за 3.35.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.70 х 3.35 = 10.8.