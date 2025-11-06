Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Спартак — Локомотив: прогноз на матч 6 ноября, Кубок России, смотреть бесплатно, трансляция, прямой эфир, какой канал, счёт, голы

День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года
Алексей Анисимов
Экспресс на спортивные матчи 6 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Сегодня красно-белые и железнодорожники играют и в Кубке России, и в КХЛ.

Отечественный спорт в условиях бана по-прежнему живёт. Сегодня, 6 ноября, пока на евроарене проходят футбольные встречи Лиги Европы и Лиги конференций, «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва проведут первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Кроме того, в этот же день в КХЛ состоится встреча «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Собираем экспресс!

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и «Локомотив» играют первую встречу четвертьфинала Пути РПЛ в Москве. Поскольку формат двухматчевый, темп вначале будет осторожным. Рисковать лишний раз не имеет смысла. Для хозяев это шанс взять реванш за августовскую неудачу, получить задел перед ответной игрой и забыть свежее поражение от «Краснодара» в РПЛ.

У красно-белых продолжает лечиться Бабич — важная потеря в обороне. Вратарскую линию держит Максименко, но в Кубке России обычно играет Помазун. Деян Станкович пока что по-прежнему у руля, и ему что-то нужно делать с обороной. У гостей — Михаил Галактионов, который попробует пережить первое поражение в сезоне в РПЛ (от «Зенита» на прошлых выходных). У железнодорожников, кстати, под вопросом участие Пиняева, тренерский штаб аккуратно возвращает его после повреждения.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

Дома «Спартак» постарается контролировать мяч и давить через стандарты, а «Локомотив» ответит плотной средней зоной и скоростными выходами в контратаки. Однако преимущественно ждём осторожный футбол. У хозяев набежало много поражений, ещё одно будет лишним. Да и гостям стоит сыграть на результат, чтобы совсем не расклеиться после 0:2 от «Зенита».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак» на «Арене-2000» в регулярке КХЛ. У хозяев новый курс задаёт Боб Хартли: много смен, высокий темп и длинные отрезки в чужой зоне. «Спартак» Алексея Жамнова едет после победы в Сочи в овертайме, где надёжно отработал в обороне.

У «Локомотива» в списке травмированных остаётся защитник Андрей Сергеев, зато опорой остаётся вратарь Даниил Исаев, который держит высокий уровень. У «Спартака» Павел Порядин недавно попал в лазарет, его статус к игре — под вопросом. В атаке акцент смещён на Адама Ружичку, который стабильно набирает очки.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

Дома «Локомотив» постарается задавить соперника сменами и контролем шайбы, однако «Спартак» ответит дисциплиной и розыгрышами. Ждём матч без большого отрыва, с упором на игру в равных составах, но всё же в пользу принимающей стороны. «Локомотив» заслуженно идёт среди лидеров КХЛ, когда «Спартак» менее стабилен.

Экспресс на спортивные матчи 6 ноября 2025 года

  • Ставка 1: ничья в первом матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России за 3.50.
  • Ставка 2: «Локомотив» победит «Спартак» в матче КХЛ за 1.84.

Общий коэффициент: 3.50 х 1.84 = 6.44.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android