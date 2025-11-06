День фанатов «Спартака» и «Локомотива»: спорт 6 ноября 2025 года

Сегодня красно-белые и железнодорожники играют и в Кубке России, и в КХЛ.

Отечественный спорт в условиях бана по-прежнему живёт. Сегодня, 6 ноября, пока на евроарене проходят футбольные встречи Лиги Европы и Лиги конференций, «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва проведут первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ). Кроме того, в этот же день в КХЛ состоится встреча «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва. Собираем экспресс!

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Спартак» и «Локомотив» играют первую встречу четвертьфинала Пути РПЛ в Москве. Поскольку формат двухматчевый, темп вначале будет осторожным. Рисковать лишний раз не имеет смысла. Для хозяев это шанс взять реванш за августовскую неудачу, получить задел перед ответной игрой и забыть свежее поражение от «Краснодара» в РПЛ.

У красно-белых продолжает лечиться Бабич — важная потеря в обороне. Вратарскую линию держит Максименко, но в Кубке России обычно играет Помазун. Деян Станкович пока что по-прежнему у руля, и ему что-то нужно делать с обороной. У гостей — Михаил Галактионов, который попробует пережить первое поражение в сезоне в РПЛ (от «Зенита» на прошлых выходных). У железнодорожников, кстати, под вопросом участие Пиняева, тренерский штаб аккуратно возвращает его после повреждения.

Дома «Спартак» постарается контролировать мяч и давить через стандарты, а «Локомотив» ответит плотной средней зоной и скоростными выходами в контратаки. Однако преимущественно ждём осторожный футбол. У хозяев набежало много поражений, ещё одно будет лишним. Да и гостям стоит сыграть на результат, чтобы совсем не расклеиться после 0:2 от «Зенита».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак» на «Арене-2000» в регулярке КХЛ. У хозяев новый курс задаёт Боб Хартли: много смен, высокий темп и длинные отрезки в чужой зоне. «Спартак» Алексея Жамнова едет после победы в Сочи в овертайме, где надёжно отработал в обороне.

У «Локомотива» в списке травмированных остаётся защитник Андрей Сергеев, зато опорой остаётся вратарь Даниил Исаев, который держит высокий уровень. У «Спартака» Павел Порядин недавно попал в лазарет, его статус к игре — под вопросом. В атаке акцент смещён на Адама Ружичку, который стабильно набирает очки.

Дома «Локомотив» постарается задавить соперника сменами и контролем шайбы, однако «Спартак» ответит дисциплиной и розыгрышами. Ждём матч без большого отрыва, с упором на игру в равных составах, но всё же в пользу принимающей стороны. «Локомотив» заслуженно идёт среди лидеров КХЛ, когда «Спартак» менее стабилен.

Экспресс на спортивные матчи 6 ноября 2025 года

