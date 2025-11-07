Скидки
Барыс — Автомобилист: прогноз и ставки на матч КХЛ 7 ноября, где смотреть бесплатно, онлайн-трансляция, счёт, голы

Экспресс на хоккей: Шестёркин защищается в НХЛ, «Автомобилист» едет в Казахстан
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на хоккей 7 ноября 2025 года
Комментарии
Прогнозы на матчи НХЛ и КХЛ.

Сегодня, 7 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Если вы также следите за НХЛ, тогда можно посмотреть игры, которые пройдут в ночь на 8 ноября. Экспресс от «Чемпионата» позволяет зацепить и то, и другое.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист»

«Барыс» принимает «Автомобилист» в Казахстане. Хозяева на спаде: поражение со счётом 1:2 в матче с «Салаватом Юлаевым» стало пятым подряд, игра часто уходит в вязкие отрезки без моментов. Гости стабильнее и выше в таблице Восточной конференции, за счёт дисциплины и длинных смен часто диктуют темп.

У «Барыса» сложности в обороне: серия неудач и травмы (в том числе надолго выбывший Уозерспун). Командой пока руководит Кравец, хотя недавно появились сообщения о его возможной отставке. У «Автомобилиста» тренер — Заварухин, заявка рабочая, но с учётом точечных потерь.

Несмотря на такую разницу, ожидаем плотный матч без разгрома. «Барыс» постарается засушить игру, «Автомобилист» — давить сменами и ждать ошибки. Однако в очных встречах в Астане часто проходит «низ»: в семи из восьми последних встреч в основное время команды забрасывали не больше пяти шайб на двоих. Прогнозируем, что «Автомобилист» не проиграет, тотал будет меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на матч «Детройт» — «Рейнджерс»

Сразу отметим — отдыхали соперники примерно одинаково. В НХЛ с плотным графиком и постоянными перелётами это имеет колоссальное значение. «Красные крылья» готовы наконец-то вернуться в плей-офф. На последнем рубеже в кои-то веки спокойно, что помогает забирать близкие матчи. За плечами осталась затяжная выездная серия: пять матчей в гостях. Возможно, потребуется какое-то время, чтобы собраться с мыслями и прийти в себя.

«Рейнджерс» также не играли с 5 ноября и остались без голов в предыдущий раз (0:3 от «Каролины»). Здесь траектория принципиально отличается. Во второй половине октября произошёл жуткий отрезок из шести поражений за семь встреч, забросить больше одной шайбы удавалось по праздникам. К счастью, быстро взяли себя в руки и накопили победную серию. Во всех матчах дело доходило до упорных концовок, а с «Эдмонтоном» и «Сиэтлом» игрались овертаймы.

Добавим сюда историю противостояния. Здесь перекос мощнейший. В шести предыдущих матчах «Рейнджерс» оказывались сильнее. Никаких овертаймов или буллитов, хватало 60 минут. В трёх последних встречах в Детройте забрасывали не менее трёх шайб. «Ред Уингз» нынче явно добавили, но не более того. Состав крепкий, ровный — и всё же ограниченный. Тем временем «синерубашечники» разобрались с обороной. С учётом «похмелья» затяжной гостевой серии и прогресса «Рейнджерс» возьмём ИТМ 3 голов «Детройта».

Экспресс на хоккей 7 ноября 2025 года

  • Ставка 1: «Автомобилист» не проиграет «Барысу» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.34.
  • Ставка 2: ИТМ 3 голов «Детройта» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.34 х 1.75 = 4.09.

