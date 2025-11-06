Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. В соглавном бою в женском наилегчайшем весе встретятся Валентина Шевченко и Вэйли Чжан.

Начало события ожидается в 2:00 мск, а главный бой стартует около 8:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 322 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 322 выглядит следующим образом:

Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;

Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;

Шон Брэди – Майкл Моралес;

Бо Никал – Родолфо Виейра;

Леон Эдвардс – Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;

Роман Копылов – Грегори Родригес;

Эрин Блэнчфилд – Трейси Кортес;

Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;

Анджела Хилл – Фатима Клайн;

Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико.

Главный бой — Махачев — Делла Маддалена

Итак, это случилось. Ислам Махачев поднялся в полусредний дивизион! В своём весе россиянину было, пожалуй, немного скучновато, так что это новый вызов! Да и сгонки веса теперь нет, Ислам делился тем, что перестал думать о том, что съесть на ужин. В общем, это как минимум интересно!

В UFC сразу же дали Махачеву титульник, и букмекеры ждут его победы. Поставить на россиянина можно за 1.28, в то время как на Джека Делла Мадалену – за 3.85. Кажется, это немного смело. Махачев очень хорош, но и австралиец в порядке, а ведь разница между весовыми категориями целых 7 кг.

Делла Маддалена всем всё доказал с бою с Белалом Мухаммадом. Про бокс Джека и так знали, что он хорош, однако австралиец показал, что здорово защищается от тейкдаунов и весьма компетентен в борьбе. А ещё у него потрясающие стойкость и выносливость. Так что просто Исламу не будет.

Но, конечно, Махачев остаётся фаворитом. Если он сумеет вместе с набором веса сохранить свои лучшие качества — скорость, выносливость, то всё должно быть хорошо. План, вероятнее всего, будет стандартным — повалить Джека и разобраться с ним в партере. Придётся повозиться, однако ведь ради этого Ислам и поднимался в полусредний вес. Смотреть этот бой нужно обязательно.

Шевченко — Чжан

А вот здесь букмекеры совсем не уверены в исходе. Небольшое преимущество отдают Валентине Шевченко, на неё можно поставить за 1.85. На её соперницу предлагают котировку 2.00. Если смотреть вероятности, то это пара процентов разницы. Шансы практически равны.

У «Пули» титул в наилегчайшем весе, у Чжан — в минимальном. Это очень опасный соперник для Шевченко. Как ни крути, время идёт и скорость, реакция понемногу проседают. Валентина мощнее, этот козырь можно разыгрывать. В последнее время она всё чаще подключает борьбу, и в этом поединке такой сценарий оправдан. Китаянка обладает очень сильным ударом, да ещё и находится на пике формы — у неё пять побед подряд. На земле она тоже хороша, но здесь физическая мощь должна сыграть в пользу Пули.

Это будет максимально непредсказуемый поединок, о чём нам говорят и коэффициенты. За Чжан — сила удара, пиковая форма и скорость. За Шевченко — «родной» вес и огромный опыт. Прогнозы здесь давать бессмысленно, это гадание на кофейной гуще. Однако бой однозначно рекомендуем к просмотру!