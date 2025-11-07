Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Пиза — Кремонезе: бесплатный прогноз и ставка на матч Серии А 7 ноября 2025 года, трансляция, результат, счёт

Экспресс на футбол: невезучий Захарян и всё ещё полезный Варди
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на футбол 7 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогнозы и ставки на матчи Примеры и Серии А 7 ноября 2025 года.

Еврокубковые будни позади, готовимся к последнему перед ноябрьской международной паузой уикенду. Сегодня, 7 ноября, крайне мало интересных встреч. Даже в топ-5 лигах особенно не на что смотреть. И всё же кое-чему уделить внимание стоит, варианты для ставок — в нашем экспрессе.

Прогноз на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад»

Испания — Примера . 12-й тур
07 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эльче» в минувшие выходные попал под горячую руку «Барселоны», которая до того потерпела два поражения за три тура чемпионата Испании и, разумеется, на своём поле прервала неудачный отрезок. А в остальном дела идут просто замечательно. Прежде всего «Эльче» мало пропускает и занимает чистое третье место в Испании по проценту владения мячом.

Вот почему не стоит удивляться котировкам. «Реал Сосьедад» совсем недавно выступал в Лиге чемпионов, а теперь идёт неподалёку от зоны вылета. В то же время качество футбола вовсе не такое плохое, как может показаться. Ведь речь идёт о самой невезучей команде Ла Лиги с точки зрения продвинутой статистики. Из-за слабой реализации баски недобрали около шести очков. А ещё из-за травмы снова выбыл Захарян.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

Ставить на исход не рискнём. Предпочтём голы. Гости постепенно выбираются из кризиса, играют сами и дают играть другим. У «Реала Сосьедад» ставка «обе забьют» доезжала в четырёх из пяти выездных встреч. Вот её и возьмём.

Прогноз на матч «Пиза» — «Кремонезе»

Италия — Серия А . 11-й тур
07 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Кремонезе
Кремона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пиза» принимает «Кремонезе» на «Арене Гарибальди». Хозяева стараются играть активнее на флангах, оде часто вязнут в позиционных атаках. Гости под руководством Давиде Николы аккуратны при игре без мяча и быстро выходят в контратаки. Контекст такой, что это матч перед паузой, так что каждый захочет уйти на перерыв с победой. Цена первого гола возрастёт.

«Пиза» идёт без побед в чемпионате Италии. Да, до сих пор. Правда, мало проигрывает — один раз за шесть прошлых туров. Тогда как «Кремонезе» держится в середине таблицы. У хозяев тренер Альберто Джилардино продолжает искать рабочие связки, чтобы начать побеждать, а у гостей дисциплина и стандарты — опора игры. При этом любопытно, что у «Кремонезе» добавилась глубина атаки с приходом Джейми Варди. Недавно он забил «Ювентусу».

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

«Кремонезе» удобен предстоящий рисунок игры — терпеливая оборона и быстрые выпады против команды без побед, которая пытается регулярно доводить дело до ударов. Ждём сдержанный темп и осторожный счёт. В качестве ставки выбираем Х2 + тотал меньше 3.5 мяча.

Экспресс на футбол 7 ноября 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Эльче» — «Реал Сосьедад» за 1.87.
  • Ставка 2: «Кремонезе» не проиграет «Пизе» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.00 = 3.74.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android