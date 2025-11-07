Экспресс на футбол: невезучий Захарян и всё ещё полезный Варди

Прогнозы и ставки на матчи Примеры и Серии А 7 ноября 2025 года.

Еврокубковые будни позади, готовимся к последнему перед ноябрьской международной паузой уикенду. Сегодня, 7 ноября, крайне мало интересных встреч. Даже в топ-5 лигах особенно не на что смотреть. И всё же кое-чему уделить внимание стоит, варианты для ставок — в нашем экспрессе.

Прогноз на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад»

«Эльче» в минувшие выходные попал под горячую руку «Барселоны», которая до того потерпела два поражения за три тура чемпионата Испании и, разумеется, на своём поле прервала неудачный отрезок. А в остальном дела идут просто замечательно. Прежде всего «Эльче» мало пропускает и занимает чистое третье место в Испании по проценту владения мячом.

Вот почему не стоит удивляться котировкам. «Реал Сосьедад» совсем недавно выступал в Лиге чемпионов, а теперь идёт неподалёку от зоны вылета. В то же время качество футбола вовсе не такое плохое, как может показаться. Ведь речь идёт о самой невезучей команде Ла Лиги с точки зрения продвинутой статистики. Из-за слабой реализации баски недобрали около шести очков. А ещё из-за травмы снова выбыл Захарян.

Ставить на исход не рискнём. Предпочтём голы. Гости постепенно выбираются из кризиса, играют сами и дают играть другим. У «Реала Сосьедад» ставка «обе забьют» доезжала в четырёх из пяти выездных встреч. Вот её и возьмём.

Прогноз на матч «Пиза» — «Кремонезе»

«Пиза» принимает «Кремонезе» на «Арене Гарибальди». Хозяева стараются играть активнее на флангах, оде часто вязнут в позиционных атаках. Гости под руководством Давиде Николы аккуратны при игре без мяча и быстро выходят в контратаки. Контекст такой, что это матч перед паузой, так что каждый захочет уйти на перерыв с победой. Цена первого гола возрастёт.

«Пиза» идёт без побед в чемпионате Италии. Да, до сих пор. Правда, мало проигрывает — один раз за шесть прошлых туров. Тогда как «Кремонезе» держится в середине таблицы. У хозяев тренер Альберто Джилардино продолжает искать рабочие связки, чтобы начать побеждать, а у гостей дисциплина и стандарты — опора игры. При этом любопытно, что у «Кремонезе» добавилась глубина атаки с приходом Джейми Варди. Недавно он забил «Ювентусу».

«Кремонезе» удобен предстоящий рисунок игры — терпеливая оборона и быстрые выпады против команды без побед, которая пытается регулярно доводить дело до ударов. Ждём сдержанный темп и осторожный счёт. В качестве ставки выбираем Х2 + тотал меньше 3.5 мяча.

Экспресс на футбол 7 ноября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Эльче» — «Реал Сосьедад» за 1.87.

обе забьют в матче «Эльче» — «Реал Сосьедад» за 1.87. Ставка 2: «Кремонезе» не проиграет «Пизе» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.00 = 3.74.