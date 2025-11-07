«Ювентус» — «Торино». А поутру они проснулись…

8 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Первое туринское дерби для Лучано Спаллетти.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Торино» 8 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 64% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 6.90 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино»

«Ювентус» слишком долго находится в эпицентре землетрясений. Постоянно что-то происходит! Тренеров меняют на протяжении нескольких лет, в руководстве не так давно тоже случились заметные перестановки. Наконец, на прошлой неделе пост главного тренера занял опытнейший Лучано Спаллетти. Решение по меньшей мере объяснимое.

Игор Тудор завершил работу в Турине серией из восьми матчей без побед. В теории такое могли бы простить, да только оправданий не было. Качество футбола ниже плинтуса, результативность мизерная, атмосфера в коллективе тоже так себе. Если есть возможность в подобном положении пригласить специалиста калибра Спаллетти, нужно ею воспользоваться. А не изучать его татуировки.

С момента отставки Тудора прошло три матча. Любопытно, что в первом случае обошлись без Спаллетти, который на тот момент улаживал формальности с руководством. Исполняющий обязанности Массимо Брамбилла успел провести одну тренировку. После чего обыграли завсегдатая середины таблицы «Удинезе» — 3:1.

Дело было 29 октября. Что дальше? Загибайте пальцы. На следующий день Спаллетти официально становится главным тренером. Уже 1 ноября туринцы на выезде играют с крепким «Кремонезе». Во вторник, 4 ноября, на своём поле сражаются со «Спортингом» в Лиге чемпионов. Времени выдохнуть нет, ведь старт главного клубного европейского турнира завалили.

Ну, только туринского дерби здесь и не хватало! Трое суток на восстановление. Тут надо бы сказать, что длина скамейки у «Ювентуса» не самая внушительная, а Спаллетти банально только приступил к работе. Времени на тренировки минимум, здесь бы с игроками познакомиться и понять, кто в каком состоянии.

Сами футболисты тоже не роботы. Такое количество перемен за короткий отрезок требует постоянной концентрации и эмоциональной вовлечённости. Разумеется, дерби — раздражитель, но как бы сказать помягче… Дело в том, что в 32 предыдущих очных встречах «Торино» одержал одну победу. Произошло это аж в 2015 году.

В общем, есть сомнения в эмоциональном состоянии игроков «Ювентуса». Они в любом случае останутся фаворитами и наверняка заберут очки, однако едва ли обойдутся без ошибок. А на гол «Торино» дают отличный коэффициент 1.86. Как тут пройдёшь мимо? Если любите рисковать, рассмотрите гол аутсайдера в первом тайме за мощнейший коэффициент 3.30.

Кажется, «Ювентусу» после насыщенных деньков потребуется определённое время, чтобы войти в игру. Затем фаворит наверняка возьмёт себя в руки, однако в дебюте у «Торино» должны быть шансы.

Ставка: «Торино» забьёт за 1.86.