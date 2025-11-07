«Унион» — «Бавария». «ПСЖ» звенит в ушах

Мюнхенцы за неделю встретились с «Байером» и «ПСЖ». Самое время сыграть понадёжнее.

8 ноября в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Унион» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерайц» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. В прошлом сезоне мюнхенцы не смогли добиться победы в столице Германии.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Унион» — «Бавария» 8 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение действующему чемпиону. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.33, что составляет приблизительно 74% вероятности. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 8.20 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Бавария»

Бодрая у «Баварии» выдалась неделька! В минувшую субботу команда принимала «Байер», который оправился после провального старта сезона и вошёл в группу преследователей. Во вторник, 4 ноября, отправилась во Францию на рандеву с действующим победителем Лиги чемпионов «ПСЖ».

Теперь предстоит гостить у «Униона». Тот ещё совсем недавно сам сенсационно выступал в ЛЧ, однако те славные времена остались позади. Достаточно сказать, что в сезоне-2024/2025 берлинцы безропотно финишировали на 13-й строчке. За выживание, конечно, не боролись, однако и на зону еврокубков могли разве что мечтательно облизываться.

Сейчас дела складываются немногим лучше. Спокойно располагаются чуть ниже экватора турнирной таблицы. В теории могут побороться за Лигу конференций, хотя главное — обойтись без нервотрёпки и сохранить прописку в элите. Трудности едва ли возникнут. Состав добротный, игра поставлена.

«Бавария» вообще отказывается допускать осечки на внутренней арене. Побеждает всех подряд без разбора. Хоть дома, хоть в гостях. Хоть после Лиги чемпионов, хоть после Кубка Германии, хоть в недельном цикле. И много, очень много забивает. Преследователи пока не теряют из виду могучую спину действующего чемпиона. Но если так пойдёт дальше, это ненадолго.

Расклады очевидны. Гости гораздо сильнее, в то же время «Унион» на своём поле исправно набирает очки. На обречённого этот клуб никак не похож. В прошлом сезоне прошёл испытание «Баварией» — 1:1. После битвы в Париже и перелёта фаворит может выглядеть не лучшим образом. Потому лезть в большие форы или тоталы слишком опасно.

Что остаётся? Ну, «обе забьют — нет» за 2.35 выглядит перспективно. Берлинцы на своём поле достаточно результативны, да только подопечные Венсана Компани в нынешнем сезоне пропускают редко. В трёх предыдущих выездных встречах Бундеслиги, например, вытащили из своих ворот всего один мяч. На наш взгляд, коэффициент здесь должен быть пониже.

Ставка: обе забьют — нет за 2.35.