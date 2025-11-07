«Челси» — «Вулверхэмптон». Традиции нужно соблюдать

Лондонцы не теряют очков перед международной паузой и исправно побеждают «Вулверхэмптон» при Мареске.

8 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Худший клуб лиги попытается отобрать очки у фаворита.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 8 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет приблизительно 74% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 9.40 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон»

Покой «Челси» только снится. График очень плотный, выдохнуть некогда. Четырёхматчевая победная серия прервалась резко и чувствительно — 1:2 от «Сандерленда» на своём поле. Дальше выпал как раз «Вулверхэмптон», однако та игра не была показательной. Речь ведь о Кубке лиги.

Разумеется, Энцо Мареска провёл широкую ротацию — аж 10 изменений в стартовом составе. 3:0 к перерыву, дело сделано… или нет? Второй тайм превратился в натуральный хаос. Соперник забил три мяча, заканчивал в большинстве, однако всё же не отыгрался. Нервные 4:3 обеспечили лондонцам проход в четвертьфинал.

Дальше случились лондонское дерби с «Тоттенхэмом» (1:0 с солидной обороной) и неблизкое путешествие в Баку в гости к «Карабаху». Усталость явно накопилась, эмоций потрачено много. К счастью, впереди маячит международная пауза. Осталось только разобраться с худшим клубом АПЛ. Тем более на своём поле. Тут с календарём явно повезло: забирай три очка и уходи на перерыв в приподнятом настроении.

Единственный аргумент в пользу «Вулверхэмптона» — недельный цикл. Еврокубков нет и не было, а из Кубка лиги команда вылетела как раз от ближайшего соперника. Какое-то преимущество в свежести здесь, пожалуй, должно появиться. Хватит ли его для компенсации остальных факторов? Сомнительно. Ведь все они свидетельствуют против интриги.

Класс и глубину скамейки вынесем за скобки, даже без них всё слишком очевидно. «Стэмфорд Бридж» — это раз. У аутсайдера одно очко за пять выездных матчей при одном-единственном забитом мяче. Лондонцы дома тоже не блещут, однако результаты худо-бедно приемлемые.

Очные встречи — два. При Энцо Мареске соперники пересекались трижды. Всякий раз лондонцы отгружали полную авоську и побеждали. 6:2, 3:1 и 4:3. Матчи перед международными паузами — три. В двух предыдущих случаях «Челси» тоже играл дома — 2:0 с «Фулхэмом» и 2:1 с «Ливерпулем».

Мерсисайдцы при всём своём кризисе остаются одним из сильнейших клубов Европы, а «Фулхэм» в минувшем туре спокойненько обыграл «Вулверхэмптон». Открыл счёт уже на девятой минуте, ещё до перерыва получил численное преимущество. Дальнейшее оказалось делом техники.

Возьмём победу «Челси» в первом тайме за 1.75. На фоне плотного графика дело может обойтись без разгромов. Но до перерыва сил наверняка хватит. Опять же, варианты для ротации у Марески есть. Предполагаем активный старт в исполнении хозяев в надежде на быстрое преимущество. Лондонцы умеют находить приключения на ровном месте, однако обычно это случается после перерыва.

Ставка: «Челси» победит в первом тайме за 1.75.