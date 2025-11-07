Так себе реванш: ЦСКА отстоит свою честь в матче с «Динамо» Мх, но разгрома не будет

Махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА снова в Каспийске: 8 ноября на «Анжи-Арене» состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Это их вторая встреча за четыре дня. 5 ноября «Динамо» выиграло первый кубковый матч в 1/4 финала Пути РПЛ – 1:0. Контекст и площадка важны, ведь махачкалинцы почувствовали уверенность в своих силах, а москвичи не могут позволить себе остаться без реванша.

Коэффициенты на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА 8 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 48% вероятности. Ничья идёт за 3.10, а победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что не будет результативного футбола. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.45. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.15.

Махачкалинцы в очередной раз показали зубы

Команда Хасанби Биджиева зубасто вошла в ноябрь. Неделей ранее удалось победить со счётом 2:0 «Крылья Советов» с быстрым голом Мрезига и привычной дисциплиной при игре без мяча. Плотный средний блок и резкие выпады — профиль махачкалинцев, который сработал и против армейцев в Кубке России на днях. Несмотря на больший контроль мяча, армейцы получили по своим воротам 14 ударов, хотя сами нанесли только четыре.

У хозяев ключ к результату — в том числе связка Шумахов — Табидзе — Аззи в защите и креатив Мрезига в атаке. Ражаб Магомедов реализовал пенальти в среду. Возможно, это взбодрит как его, так и его партнёра по нападению Гамида Агаларова, который и так был хорош в последних матчах чемпионата России. В таких условиях ЦСКА наверняка будет осторожнее, чем в прошлый раз. Делать выводы тренерский штаб гостей, судя по всему, умеет.

Травмы мешают армейскому клубу

То, что у ЦСКА при Фабио Челестини произошёл заметный апгрейд в плане интенсивности и доверия к молодым футболистам, это уже не новость. Например, в матче с «Пари НН» (2:0) в старте вышли сразу пятеро воспитанников младше 22 лет. Такой состав добавил в прессинге и скоростях. Однако юность — это и риски ошибок под давлением. Особенно на выезде. Особенно в матче с таким внимательным соперников.

Виной тому отчасти — травмы. Мойзес выбыл примерно на две недели — удар по обороне. У Алеррандро микроповреждение, он в обойме, но вопросы к линии атаки будут. Акинфеев при этом недавно травмировал голеностоп и до сих пор не появился на поле. Поэтому ставка делается снова на Торопа, который и в Кубке России в этом сезоне часто выручал. После неудачи с «Локомотивом» (0:3) молодой вратарь зачастую пропускает только с пенальти.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА (8.11.2025)

ЦСКА постарается вернуть контроль через Облякова, Глебова и Кисляка, которые наверняка выйдут в старте. Можно попробовать снизить темп и лезть в полупространства. «Динамо», в свою очередь, после удачного начала ноября едва ли отойдёт от того, что работает. Снова будет прессинговать и ставить на скоростные ответы.

На этот раз прогнозируем низовой матч с преимуществом по моментам у гостей, однако без сильного разрыва в счёте. ЦСКА сыграет аккуратнее после кубкового урока, а «Динамо» — цепко и прагматично. В качестве ставки выбирали бы между «обе забьют — нет» и Х2 через тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент побольше во втором случае.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Динамо» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.