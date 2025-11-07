11-я победа Артеты подряд: прогноз на матч АПЛ «Сандерленд» — «Арсенал»

Матч 11-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Арсенал» состоится 8 ноября на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Это первая встреча команд в чемпионате Англии с 2017 года. У «канониров» сейчас очень редкая серия: 10 побед подряд, восемь из них — всухую. Это близко к клубному максимуму.

Форма и организация обороны у подопечных Микеля Артеты образцовые, потому они — явные фавориты. Однако фактор выезда, громкий стадион и цепкий соперник, которого не стоит недооценивать, попробуют организовать сенсацию. Стартовый свисток встречи запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Арсенал» 8 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Ничья идёт за 5.00, а победа «Сандерленда» оценивается в 9.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.98. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.20. Гол Букайо Саки идёт за 3.50.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Арсенал» (08.11.2025)

Секрет удачной серии обороны «Арсенала» заключается в том, что он плотно закрывает центральные зоны парой Салиба — Магальяйнс, грамотно выстраивает ступени прессинга и почти не допускает ударов из штрафной. Вратарь Райя работы получает мало, но стабильно снимает навесы и запускает атаки первым пасом. К стандартам добавилась надёжность — редкость для прежних лет и заметное изменение динамики игр и психологии для современных «канониров».

В атаке при травме Дьёкереша роль «девятки» убедительно закрывает Мерино, угрожая из глубины и выигрывая борьбу на втором этаже. Сака держит продуктивность за счёт пенальти и рывков в полупространства, а возвращение Субименди после дисквалификации добавит контроля и качества первого паса в центре поля. Райс страхует фланги и заряжает дальние удары и передачи.

Разумеется, «Сандерленд» Режиса Ле Бриса не стоит недооценивать. Он особенно силён дома, пока не проигрывал на «Стэдиум оф Лайт». Команда структурная, работает в среднем блоке и кусает в переходных фазах. Главный фактор — Джака: лидерство, ритм и первый пас под давлением. Свежие результаты — 1:1 с «Эвертоном» и сенсационная победа над «Челси» (2:1). Плюс трибуны традиционно активны и заставляют прибавлять во вторых таймах.

Кроме того, можно заметить, что «Арсенал» по-прежнему переживает период с травмами. Многие хорошие футболисты так или иначе недоступны для заявки. И всё же предпочтение мы бы отдали гостях. Они наверняка попытаются задавить владением и играть через треугольник Райс — Субименди — Троссард, а также вскрывать фланги с помощью передач за спины. С учётом набранной формы осуществить подобное можно.

Прогнозируем, что «Арсенал» обыграет и «Сандерленд». Серия «на ноль» и контроль центра поля стабильно конвертируются в очки у подопечных Микеля Артеты. А у хозяев, при всём уважении, меньше ресурсов для взлома обороны такого соперника. Всё-таки «Арсенал» сейчас далеко не «Челси». Вообще не исключаем, что сухая серия «канониров» прервётся, однако на большее рассчитывать не приходится.

Ставка: «Арсенал» победит «Сандерленд» + тотал больше 1.5 мяча за 1.75.