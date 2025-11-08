АПЛ: экспресс с коэффициентом 11.6 на матчи 8 ноября 2025 года

Остаётся последний уикенд перед ноябрьской международной паузой. Сегодня, 8 ноября, следим за матчами английской Премьер-лиги. Авторы «Чемпионата» составили прогнозы и собрали специальный экспресс на самые интересные встречи дня.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Соперники в последнее время словно связаны невидимой нитью. Настолько похожи их пути. Постоянные смены тренеров — это понятно. Изменения в руководстве тоже есть: у манкунианцев в начале 2024 года появился новый владелец, а лондонцы в минувшем сентябре объявили об уходе легендарного Дэниела Леви. Тот отдал клубу почти четверть века.

Результаты в прошедшем сезоне АПЛ болельщикам, наверное, вспоминать не хочется. Потому коротко: «МЮ» финишировал 15-м, «Тоттенхэм» — 17-м. Просто кошмар! За выживание не боролись, поскольку тройка вылетающих отстала слишком сильно. Но и разговоры о борьбе хотя бы за топ-8 закончились уже ко второму кругу. В итоге же «Тоттенхэм» обыграл «МЮ» в финале Лиги Европы.

Казалось бы, с этого момента пути наших героев разойдутся. У одних — ЛЧ, другие вообще остались без еврокубков. Однако на дворе ноябрь, а клубы снова соседствуют в турнирной таблице. Только теперь на куда более высоких этажах. Как видно, соперники стоят друг друга. Рискнём и заиграем ничью 3.80. Дело в том, что пять очных встреч последних — без мирного исхода. Это слишком много для команд с такой тесной связью. Пора!

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Арсенал»

Матч 11-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Арсенал» состоится на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Это первая встреча команд в чемпионате Англии с 2017 года. У «канониров» сейчас очень редкая серия: 10 побед подряд, восемь из них — всухую. Это близко к клубному максимуму.

Форма и организация обороны у подопечных Микеля Артеты образцовые, потому они — явные фавориты. Однако фактор выезда, громкий стадион и цепкий соперник, которого не стоит недооценивать, попробуют организовать сенсацию, как это было с «Челси». Но получится ли?

Прогнозируем, что «Арсенал» обыграет и «Сандерленд». Серия «на ноль» и контроль центра поля стабильно конвертируются в очки у подопечных Микеля Артеты. А у хозяев, при всём уважении, меньше ресурсов для взлома обороны такого соперника. Всё-таки «Арсенал» сейчас далеко не «Челси». Вообще, не исключаем, что «сухая» серия «канониров» прервётся, но на большее рассчитывать не приходится.

Прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»

Единственный аргумент в пользу «Вулверхэмптона» — недельный цикл. Еврокубков нет и не было, а из Кубка лиги вылетели как раз от рук ближайшего соперника. Какое-то преимущество в свежести здесь, пожалуй, должно появиться. Хватит ли его для компенсации остальных факторов? Сомнительно. Ведь все они свидетельствуют против интриги.

Класс и глубину скамейки вынесем за скобки, даже без них всё слишком очевидно. «Стэмфорд Бридж» — это раз. У аутсайдера одно очко за пять выездов при одном-единственном забитом мяче. Очные встречи — два. При Энцо Мареске соперники пересекались трижды. Всякий раз лондонцы отгружали полную авоську и побеждали. 6:2, 3:1 и 4:3. Матчи перед международными паузами — три. В двух предыдущих случаях «Челси» тоже играл дома — 2:0 с «Фулхэмом» и 2:1 — с «Ливерпулем».

Возьмём победу «Челси» в первом тайме за 1.75. На фоне плотного графика дело может обойтись без разгромов. Однако до перерыва сил наверняка хватит. Опять же — варианты для ротации у Марески имеются. Предполагаем активный старт в исполнении хозяев в надежде на быстрое преимущество. Лондонцы умеют находить приключения на ровном месте, но обычно это случается после перерыва.

Экспресс на матчи АПЛ 8 ноября 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» за 3.80.

ничья в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» за 3.80. Ставка 2: «Арсенал» победит «Сандерленд» + тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

«Арсенал» победит «Сандерленд» + тотал больше 1.5 мяча за 1.75. Ставка 3: «Челси» победит «Вулверхэмптон» в первом тайме за 1.75.

Общий коэффициент: 3.80 х 1.75 х 1.75 = 11.6.