«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Спасибо букмекерам за подарок

9 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Мерсисайдцы наконец-то прервали жуткую серию на внутренней арене, а теперь постараются развить успех.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 9 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 23%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Вывеска прекрасно демонстрирует силу времени. Ещё несколько лет назад речь шла о столкновении двух главных претендентов на титул, противостоянии двух лучших (ладно, по крайней мере входящих в топ-5) тренеров современности с принципиально разными подходами. И ведь один из них до сих пор на месте! Хосеп Гвардиола продолжает работу в Манчестере.

А «Ливерпуль», на секундочку, действующий чемпион Англии. Разумеется, игра станет центральной в 11-м туре АПЛ. И всё же теперь она воспринимается гораздо спокойнее. По крайней мере широкими массами. Ведь манкунианцы в минувшем сезоне пережили серьёзный кризис, упав заметно ниже графика «два очка за игру». А мерсисайдцы в октябре выдали удивительную серию поражений и вылетели из Кубка лиги.

К счастью, она позади. В минувшую субботу «Ливерпуль» наконец-то победил на своём поле «Астон Виллу» со счётом 2:0. Что особенно важно, результат по делу. Ещё один мяч отменили из-за офсайда, а Георгий Мамардашвили впервые сыграл «на ноль» за новый клуб. Говорить о полноценном выздоровлении преждевременно, однако для возвращения в группу преследователей «Арсенала» этого хватило. Всё только начинается.

Правда, выдыхать некогда. Ведь уже во вторник предстояла битва с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов! И вот теперь на закуску ждёт команда Хосепа Гвардиолы. График вроде бы крайне утомительный и напряжённый, однако тут имеется пара важных нюансов. На них и заострим внимание.

Прежде всего сразу после битвы с «Сити» нагрянет международная пауза. Собраться на важную битву в таких ситуациях профессиональным футболистам не составляет труда. Во-вторых, «красные» дважды подряд сыграли на своём поле. Это не просто место силы, но и отсутствие перелётов. А значит, дополнительное время на восстановление. И, наконец, третье. Свой матч в Лиге чемпионов они проводили на сутки раньше. «Манчестер Сити» в среду принимал дортмундскую «Боруссию».

А теперь обратим внимание на линию. На хозяев дают меньше двойки. И здесь добавляется четвёртый аргумент. Бронебойный. Имя ему — очные встречи. В двух предыдущих случаях «Ливерпуль» оказался сильнее, а последняя победа «Сити» состоялась аж пять игр назад. В апреле 2023 года.

На таком фоне предлагаем не мудрить и заиграть Х2 за 2.00. Назвать гостей фаворитами сложно, однако игра, скорее всего, пойдёт на три результата, то есть шансы близки. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Манчестер Сити» за 2.30. В четырёх последних личных встречах манкунианцы отличились всего дважды, а «Ливерпуль», похоже, преодолел низшую точку.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет «Сити» за 2.00.