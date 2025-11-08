Скидки
Интер — Лацио прогноз на матч Серии А 9 ноября 2025 года, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, какой канал покажет

«Интер» — «Лацио». Ох уж этот «Кайрат»
Алексей Серяков
«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Римляне готовились в недельном цикле, а миланцы в среду играли с чемпионом Казахстана.

9 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 9 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно приблизительно 67% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 6.60 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио»

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, «Интер» начал жизнь без Симоне Индзаги лучше ожидаемого. Нет, осечки, разумеется, случаются. Иногда крайне чувствительные. 3:4 от «Ювентуса», 1:3 от «Наполи» — с грандами как раз получается так себе. Зато в Лиге чемпионов полнейший порядок: четыре победы из четырёх возможных при солидной результативности.

Неудача в Неаполе не повлияла на уверенность. В двух следующих турах Серии А добыты победы над «Фиорентиной» (3:0) и «Вероной» (2:1). Команда делает то, что отличает претендентов на чемпионство от просто крепких коллективов. Исправно набирает максимум с середняками и аутсайдерами. Хоть на своём поле, хоть на чужом.

Штука в том, что нынешний «Лацио» — скорее середняк, чем претендент на что-то большее. Тихо-мирно располагается в середине турнирной таблицы. Обещанное усиление Маурицио Сарри не подвезли, из-за чего тренер был на грани ухода ещё летом. После личной встречи с президентом клуба напряжение спало, однако работать специалисту, грубо говоря, не с кем.

Результаты соответствующие. Свои очки римляне набирают, держатся на внушительном отдалении от зоны вылета. Претендовать на зону еврокубков в нынешнем состоянии будет сложно, хватает коллективов посильнее. В теории зимой возможно усиление, но до открытия трансферного окна нужно дожить и не отстать.

«Интер» тем временем занимает второе место, отстав от «Наполи» всего на одно очко. На своём поле добыты три победы в Серии А кряду. Спорить с линией букмекеров трудно: фаворит очевиден, разница в классе велика. И всё же на стороне гостей есть парочка аргументов, не позволяющих ожидать разгрома.

Во-первых, «Лацио» на выезде пропустил всего три мяча за пять встреч. Не проигрывал в гостях аж с середины сентября. И готовился в недельном цикле. А вот хозяева 5 ноября сыграли с «Кайратом» в Лиге чемпионов. Разумеется, соперник проходной, да и дело было на родном стадионе. Но какие-то силы определённо пришлось потратить.

На таком фоне вырисовывается трудовая победа хозяев. Что называется, на классе. На П2 с форой (+1.5) дают нестыдные 1.75, а нам больше нравится ИТМ 2 гола «Интера» за 1.90. Если миланцы ограничатся двумя мячами, произойдёт возврат. С обороной у «Лацио» дела обстоят недурно, усталость сделает всё остальное. Крупного счёта тут быть не должно.

Ставка: ИТМ 2 гола «Интера» за 1.90.

