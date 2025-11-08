«Лион» — «ПСЖ». После «Баварии» ничего не страшно

Парижане любят расслабляться на внутренней арене, но это не тот случай.

9 ноября в матче 11-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» 9 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение парижанам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 4.80 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.14 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ»

Редкий повод обратить внимание на чемпионат Франции. Хотя на самом деле жизни здесь гораздо больше, чем принято думать. Всё благодаря «ПСЖ», которому, похоже, просто скучно на внутренней арене. Достаточно сказать, что после 10 туров отрыв от преследователей составляет всего два очка. А ведь мы привыкли к смерти интриги уже к старту второго круга!

Дело вовсе не в воспрявших конкурентах. Они спокойно идут по графику «два очка за игру» — результат крепкий, не более того. Основная причина — сами парижане. За 11 туров набрали всего 24 очка. Да, по их меркам именно «всего». Поражение лишь одно, да и то в Марселе (0:1). Зато ничьих вагон и маленькая тележка. На любой вкус, в том числе и с представителями подвала турнирной таблицы.

Сомневаться в итоговом золоте подопечных Луиса Энрике слишком сложно. Но ведь это не мешает наслаждаться интригой, пока есть такая возможность! «Лион» ещё совсем недавно возглавлял погоню за действующим чемпионом, однако за пять последних туров добыл всего одну победу. Что любопытно, над крепким «Страсбургом».

Также были две ничьих и два поражения. С 20 очками хозяева располагаются на шестой строчке. И знаете — это просто замечательный результат! Ведь на фоне колоссальных проблем с руководством и финансами нынешний сезон обещал стать тяжелейшим испытанием. Наступил ноябрь, а «Лион» чувствует себя уверенно.

Раздувать из искры пламя и увеличивать масштабы интриги не станем. Состав у «ПСЖ» гораздо сильнее, вопросов нет. Вроде бы на стороне «Лиона» своё поле, однако три предыдущие встречи на стадионе «Групама» завершились победой парижан. А в последние годы они вообще повадились забивать по три-четыре мяча.

В середине недели подопечные Луиса Энрике сражались в Лиге чемпионов с мощнейшей «Баварией» (1:2), но и тут засада. «Лион», мягко говоря, тоже готовился не в недельном цикле. Дело в том, что «ПСЖ» выходил на поле во вторник, тогда как его ближайший соперник — в четверг. Было это на выезде, в Испании, в матче с «Бетисом».

Куда более мощный состав, положительная история очных встреч, лишние полтора дня на восстановление и очевидное преимущество в глубине скамейки. А теперь взглянем на линию букмекеров. На П2 дают приличный коэффициент 1.78. В принципе, можно рискнуть и заиграть победу «ПСЖ» с форой (-1) за 2.15.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.15.