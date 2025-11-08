Скидки
Сельта — Барселона: прогноз на матч Примеры 9 ноября 2025 года, прямая трансляция, смотреть онлайн, составы, счёт, голы

«Сельта» — «Барселона». Почти как с «Брюгге»
Алексей Анисимов
«Сельта» — «Барселона»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
На сей раз каталонцы победят, но снова пропустят.

9 ноября «Сельта» принимает «Барселону» на «Абaнка Балаидос». Матч важен для обеих сторон: хозяевам нужны очки для борьбы за новый еврокубковый сезон, гостям — для гонки с «Реалом». На бровке — Клаудио Хиральдес против Ханси Флика. По качеству состава перевес у каталонцев, разумеется, но клуб из Виго редко отпускает фаворитов легко.

Коэффициенты на матч «Сельта» — «Барселона» 9 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно составляет 61% вероятности. Ничья идёт за 4.60, а победа «Сельты» оценивается в 5.20.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.45. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.50. Гол Левандовского идёт за 2.08.

Прогноз на матч Ла Лиги «Сельта» — «Барселона» (09.11.2025)

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

У «Барселоны» атака снова в порядке. Левандовски публично отмечает, что чувствует себя отлично и готов тащить — это важно для реализации моментов. Молодой Ямаль в форме: отметился в сверхрезультативной встрече с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов. Плюс де Йонг умело управляет темпом. Рабочее состояние лидеров добавляет гостям аргументов.

Однако есть и нюансы. У подопечных Ханси Флика свежая потеря в обороне — у Эрика Гарсии перелом носа, его участие под вопросом, а Кристенсен только вернулся к тренировкам после недомогания. Пара Араухо — Кубарси выглядит базовой и даёт мощь в «воздухе» и скорость при подстраховке. Это ключ против забеганий «Сельты». И всё же к обороне есть вопросы.

Конечно, три пропущенных мяча от «Брюгге» назвать катастрофой сложно. Но если добавить сюда тот факт, что «Барселона» пропускает девять матчей подряд во всех турнирах? Или, например, другой факт — что «Сельта» забивает в 10 турах Примеры подряд? Добавьте сюда очные встречи в Виго, которые проходят далеко не так удачно для каталонцев, и сомнений в их успехе станет меньше.

У «Сельты» кадровая картина тоже непростая: травмирован голкипер Раду (большой палец), ранее выбывали и другие футболисты. Кроме того, «Сельта» на днях провела встречу с загребским «Динамо» в Лиге Европы на выезде! Мало того что отдыхала меньше, так ещё и потратила ресурсы на перелёт. Разумеется, всё это скажется в пользу «Барселоны», однако лёгкой прогулкой для фаворита здесь и не пахнет.

Класс исполнителей и глубина решений у команды Флика выше, а без Раду у подопечных Хиральдеса меньше уверенности сзади. Так что наш выбор: «Барселона» победит, но игра будет нервной и с обменом голами. Прогноз по счёту — 2:1 или 3:2 в пользу гостей. Коэффициент на такой исход очень приятный.

Ставка: «Барселона» обыграет «Сельту» + обе забьют за 2.65.

Комментарии
