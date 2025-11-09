Крутейшие выходные перед играми сборных! Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года

Ещё немного — и стартует ноябрьская международная пауза для матчей национальных команд. Но пока всё внимание на внутреннюю арену. Это воскресенье, 9 ноября, приготовило нам массу крутейших вывесок. Выбрали самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В минувшую субботу «Ливерпуль» наконец-то победил на своём поле «Астон Виллу» со счётом 2:0. Что особенно важно, результат по делу. Ещё один мяч отменили из-за офсайда, а Георгий Мамардашвили впервые сыграл «на ноль» за новый клуб. Говорить о полноценном выздоровлении преждевременно, однако для возвращения в группу преследователей «Арсенала» этого хватило. Всё только начинается.

Прежде всего сразу после битвы с «Сити» нагрянет международная пауза. Собраться на важную битву в таких ситуациях профессиональным футболистам не составляет труда. Во-вторых, «красные» дважды подряд сыграли на своём поле. Это не просто место силы, но и отсутствие перелётов. А значит, дополнительное время на восстановление. И, наконец, третье. Свой матч в Лиге чемпионов они проводили на сутки раньше. «Манчестер Сити» в среду принимал дортмундскую «Боруссию».

А теперь обратим внимание на линию. На хозяев дают меньше двойки. И здесь добавляется четвёртый аргумент. Бронебойный. Имя ему — очные встречи. В двух предыдущих случаях «Ливерпуль» оказался сильнее, а последняя победа «Сити» состоялась аж пять игр назад. В апреле 2023 года. На таком фоне предлагаем не мудрить и заиграть Х2 за 2.00.

Прогноз на матч «Интер» — «Лацио»

Пожалуй, «Интер» начал жизнь без Симоне Индзаги лучше ожидаемого. Нет, осечки, разумеется, случаются. Иногда крайне чувствительные. 3:4 от «Ювентуса», 1:3 от «Наполи» — с грандами как раз получается так себе. Зато в Лиге чемпионов полнейший порядок: четыре победы из четырёх возможных при солидной результативности.

Нынешний «Лацио» — скорее середняк, чем претендент на что-то большее. Тихо-мирно располагается в середине турнирной таблицы. Обещанное усиление Маурицио Сарри не подвезли, из-за чего тренер был на грани ухода ещё летом. После личной встречи с президентом клуба напряжение спало, однако работать специалисту, грубо говоря, не с кем. Результаты соответствующие.

И всё же на стороне гостей есть парочка аргументов, не позволяющих ожидать разгрома. Во-первых, «Лацио» на выезде пропустил всего три мяча за пять встреч. И готовился в недельном цикле. На таком фоне вырисовывается трудовая победа хозяев. Что называется, на классе. На П2 с форой (+1.5) дают нестыдные 1.75, а нам больше нравится ИТМ 2 гола «Интера» за 1.90.

Прогноз на матч «Сельта» — «Барселона»

У «Барселоны» атака снова в порядке. Левандовски публично отмечает, что чувствует себя отлично и готов тащить — это важно для реализации моментов. Молодой Ямаль в форме: отметился в сверхрезультативной встрече с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов. Плюс де Йонг умело управляет темпом. Рабочее состояние лидеров добавляет гостям аргументов. Однако есть нюансы с защитой. Мало того, что лидеры выпадают, так ещё и пропускает команда много.

Конечно, три пропущенных мяча от «Брюгге» назвать катастрофой сложно. Но если добавить сюда тот факт, что «Барселона» пропускает девять матчей подряд в всех турнирах? Или, например, другой факт — что «Сельта» забивает в 10 турах Примеры подряд? Добавьте сюда очные встречи в Виго, которые проходят далеко не так удачно для каталонцев, и сомнений в их успехе станет меньше.

У «Сельты» кадровая картина тоже непростая. Кроме того, на днях провела встречу с загребским «Динамо» в Лиге Европы на выезде! Однако на своём поле даже в таком случае останется кусачей. Так что наш выбор: «Барселона» победит, но игра будет нервной и с обменом голами. Прогноз по счёту — 2:1 или 3:2 в пользу гостей.

Прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ»

Редкий повод обратить внимание на чемпионат Франции. Хотя на самом деле жизни здесь гораздо больше, чем принято думать. Всё благодаря «ПСЖ», которому, похоже, просто скучно на внутренней арене. Достаточно сказать, что после 10 туров отрыв от преследователей составляет всего два очка. А ведь мы привыкли к смерти интриги уже к старту второго круга!

Сомневаться в итоговом золоте подопечных Луиса Энрике слишком сложно. Но ведь это не мешает наслаждаться интригой, пока есть такая возможность! «Лион» ещё совсем недавно возглавлял погоню за действующим чемпионом. Огрехи есть, однако наступил ноябрь, а «Лион» чувствует себя уверенно. И всё же раздувать из искры пламя и увеличивать масштабы интриги не станем.

И всё же куда более мощный состав, положительная история очных встреч, лишние полтора дня на восстановление и очевидное преимущество в глубине скамейки на стороне парижан. А теперь взглянем на линию букмекеров. На П2 дают приличный коэффициент 1.78. В принципе, можно рискнуть и заиграть победу «ПСЖ» с форой (-1) за 2.15.

Экспресс на футбол 9 ноября 2025 года

Общий коэффициент: 2.00 х 1.90 х 2.65 х 2.15 = 21.6.