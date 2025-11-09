«Факел» — «Спартак». Встреча лучших в своём деле

Воронежцы лучше всех играют дома, клуб из Костромы — сильнейший на выезде.

10 ноября в матче 18-го тура Первой лиги встретятся «Факел» и «Спартак» из Костромы. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Первой лиги «Факел» — «Спартак» Кс 10 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики уверены в невысокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Прогноз на матч 18-го тура Первой лиги «Факел» — «Спартак» Кострома

Центральная игра тура в Первой лиге. Встречаются команды из группы лидеров. «Спартак» после мощнейшего старта заметно сбавил обороты. Выдал отрезок из пяти туров без побед. Однако опустился только до зоны стыков. Помогли две вещи. Прежде всего поражение случилось всего одно — в Красноярске от «Енисея» (0:1). Второй момент — конкуренты тоже обильно теряли очки.

В остальных случаях представители Костромы играли вничью. Вертикальный футбол с большим количеством единоборств и забросов никуда не делся. Просто лидеры к середине осени заметно подсели, а возможности для ротации у тренерского штаба ограничены. Здесь немного не хватило, там не реализовали, тут ошиблись при стандартном положении — вот и несколько осечек подряд.

Неделю назад наконец-то выиграли. На своём поле дожали оживший под руководством Вадима Евсеева «Черноморец» — 3:1. Счёт был равным вплоть до 74-й минуты, хотя гости смотрелись явно хуже и многое позволяли у своих ворот. Долгое время выручал голкипер, однако футболисты «Спартака» не отступились. Теперь отстают от «Факела» всего на три очка.

Воронежцы на всех парах несутся в элитный дивизион. Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера себя оправдывает. Огорчение ровно одно — в Кубке России вылетели от рук тульского «Арсенала» (2:3). Справедливости ради, встреча проводилась в середине недели после выезда в Хабаровск. Банально не хватило сил и свежести.

Собственно, тот визит на Дальний Восток остаётся единственной потерей очков «Факела» за пять предыдущих туров Первой лиги. В остальном сплошь победы, причём три из четырёх — всухую. Неделю назад в родных стенах забодали «Торпедо» (2:0). Москвичи рассчитывали на большее, но остались вдесятером в дебюте второго тайма. Такую фору лидер реализовывает.

«Факел» лучше всех выступает на своём поле — семь побед и ничья за восемь матчей. «Спартак» лидирует в Первой лиге по очкам на выезде — шесть побед, две ничьих при одном поражении. Соперники во всех отношениях достойны друг друга. Лучшие в своём деле!

В такой ситуации ставка на ничью с коэффициентом 3.30 выглядит замечательно. Сил осталось немного, а мирный исход вполне устроит обе стороны. Если любите ловить высокие коэффициенты, рассмотрите точный счёт 1:1 за 6.20.

Ставка: ничья за 3.30.