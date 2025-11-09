«Челябинск» — «Уфа». Против статистики не попрёшь

10 ноября в матче 18-го тура Первой лиги встретятся «Челябинск» и «Уфа». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Первой лиги «Челябинск» — «Уфа» 10 ноября 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челябинска» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Уфы» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.05, что составляет около 31%.

При этом аналитики уверены в невысокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

Прогноз на матч 18-го тура Первой лиги «Челябинск» — «Уфа»

Уфимцы с большим трудом вкатывались в сезон. К третьей декаде октября в активе имелась всего одна победа. Логичный итог — место в зоне вылета. Однако к финишу первой части сезона дела определённо пошли на лад. Омари Тетрадзе разобрался с составом, увеличилась сыгранность — и теперь ситуация выглядит гораздо приятнее.

К выезду в Челябинск «Уфа» подходит с серией из двух побед. Досталось «Нефтехимику» (3:2) и «Енисею» (3:0) — представителям нижней части турнирной таблицы, но никак не безнадёжным аутсайдерам. Шесть забитых мячей за 180 минут, справедливости ради, стали возможны в том числе благодаря везению. В то же время нельзя не отметить, что в первые месяцы клуб из Башкортостана часто недобирал своё. Будем считать, удача вернула долги.

«Уфа» взлетела на 12-е место в турнирной таблице с 19 очками за пазухой. Финансовая ситуация остаётся сложной, хотя здесь к подобному положению давно привыкли. Гораздо важнее, что появился задел перед зоной вылета. Подушка безопасности имеется, можно выдохнуть и спокойно продолжать работу. Даже вылет из Кубка России от того же «Нефтехимика» проблемой не выглядит. С клубами РПЛ бодаться рано, а разгрузить календарь на весну не помешает.

Челябинцы, напротив, движутся сверху вниз. Великолепно начали сезон, забивали на протяжении 11 стартовых туров. Постепенно импульс пропал: соперники приспособились к игре, лидеры подустали, а давать им отдых без ущерба качеству футбола возможности нет. Уральцы, впрочем, практически не проигрывают. Уступить в Екатеринбурге «Уралу» не зазорно. Но и побед в Первой лиге не знают аж с 20 сентября.

Потихоньку опустились в середину турнирной таблицы. Отставание от зоны стыков небольшое, но уже заметное. В то же время сомневаться в котировках букмекеров сложно. Достаточно сказать, что «Уфа» до сих пор ни разу не побеждала на чужом поле. Таких команд в Первой лиге всего две. Зато пропускала исправно — 14 раз за восемь туров.

«Челябинск» же в родных стенах прежде не проигрывал. Ничейный вирус не побеждён, зато оборона держит планку надёжности. Всего четыре пропущенных мяча в восьми домашних встречах. Меньше только у «Факела», который дома словно играет со стеной вместо ворот. Отсюда вырисовывается прогноз: свой гол хозяева наверняка найдут.

Стандартные положения выстроены, в единоборствах они хороши. А вот забьют ли гости — большой вопрос. Погодные условия ожидаются сложные, температура будет около нуля. Рассчитывать на созидание в таких условиях не приходится. Тотал меньше 2 голов за 1.90 и 1Х + тотал меньше 2.5 гола за 1.85 — рабочие варианты.

Ставка: «Челябинск» не проиграет «Уфе» + тотал меньше 2.5 гола за 1.85.