Талалаев притормозит «Краснодар», Черчесов «уволит» Станковича? Матчи РПЛ 9 ноября

9 ноября РПЛ официально завершит первый круг. Нас ждут четыре матча и, при всём уважении к стартовому дню 15-го тура, воскресенье выдастся огненным. Разбираемся, чего ждать от последних встреч чемпионата России перед экватором.

13:00 мск. «Крылья Советов» — «Зенит»

Здесь состояние команд диаметрально противоположное. «Зенит» к концу первого круга, кажется, нащупал те оптимальные сочетания, которые помогли команде Сергея Семака стабилизировать игру и выдать серию из трёх побед в РПЛ. Петербуржцы в топ-3, они на расстоянии вытянутой руки от лидера — нужно ударно закончить первую часть чемпионата. К тому же поражение в Кубке России от «Динамо» должно по-хорошему завести зенитовцев.

А вот у «Крыльев Советов» дела идут так себе. Команда уже в зоне стыков, не выигрывала пять матчей во всех турнирах, а если брать только РПЛ, то серия без побед – шесть встреч. Перестановки в руководстве клуба, сгущаются тучи и над Магомедом Адиевым. В общем, ждать, что самарцы отберут очки у «Зенита», могут только ярые болельщики «Крылышек».

Но ведь «Зенит» не всегда выходит на матчи с командами из нижней части турнирной таблицы с нужным настроем. Достаточно вспомнить встречу с «Акроном». Прекрасное начало, быстрый гол… И ватокат в оставшиеся 70 минут. В итоге ничья, а реализуй Артём Дзюба пенальти в конце матча, было бы поражение. В этом и есть шанс самарцев — убаюкать соперника, а потом – удивить его. Но верится, честно говоря, в это с трудом. Стоит рассмотреть ставку на победу петербуржцев и их тотал больше 1.5 гола. Магомед Адиев умеет выстраивать оборону, однако атака «Зенита» очень сильна. Коэффициент 1.65.

15:15. «Локомотив» — «Оренбург»

Интересная встреча в Москве. «Локомотив» проиграл «Зениту» без особых шансов, это должно было задеть за живое команду Михаила Галактионова. В предстоящей встрече нужно побеждать, ведь уже сейчас москвичи отстают от «Краснодара» на пять очков.

«Оренбург» с Ильдаром Ахметзяновым выиграл важный матч у «Сочи». Вообще, задача клуба сейчас собирать «свои» очки. Ну и выстраивать игру, пока «пуховые» смотрятся симпатично. Но «Локомотив» мастеровитее, мотивирован, так что здесь мы бы поставили на победу москвичей и тотал больше 2.5 за 2.05. Обе команды лучше созидают, чем разрушают.

17:30. «Ахмат» — «Спартак»

Огненная вывеска. Станислав Черчесов против «Спартака», принципиальнейший матч. Да ещё это сражение двух бывших тренеров венгерского «Ференцвароша» — Деян Станкович ведь тоже там поработал.

У «Ахмата» спад, побед нет с конца сентября. В двух последних матчах и вовсе болезненные поражения — от «Сочи» дома и от «Балтики» – в гостях. Так что футболисты должны быть полны решимости прервать серию, а тут ещё и «Спартак» приезжает.

В составе красно-белых по-прежнему непонятно, когда уйдёт Станкович и кто придёт ему на замену. Кажется, что серб уже и сам готов покинуть Москву. Но команда при этом классно сыграла в Кубке России с «Локомотивом». И что тут сделать?

Класс игроков у «Спартака» выше, однако в плане выстроенности, организации игры преимущество у команды Черчесова. Да и в Грозном москвичи всегда играют тяжело. Здесь стоит взять ТМ 2.5 гола за 1.77. А ещё можно попробовать точный счёт 0:0 за 8.50. Такой результат часто встречается в очных встречах. А если «Ахмат» победит, то Станкович точно должен отправиться домой. Ведь отставание даже от пятого места сейчас пять очков.

19:45. «Балтика» — «Краснодар»

Андрей Талалаев и его команда авторитетов не признают. И на своём поле «Балтика» очень опасна. Настраивать на такие встречи игроков не нужно, наставник калининградцев об этом говорил не раз. А тут лидер приезжает! Правда, без четырёх основных футболистов во главе с Джоном Кордобой. Мураду Мусаеву предстоит подумать, кем заменить своего лидера.

Ну а «Балтика» показала, как действовать без четырёх игроков основы, в матче с «Ахматом». Получилась сверхуверенная победа. Уже избитая фраза, однако клуб из Калининграда – открытие сезона. Правда, сейчас не будет самого креативного футболиста — Максима Петрова, но зато вернутся сразу четыре футболиста. В матче будет много борьбы, тактики, однако домашние трибуны должны помочь калининградцам.

Рискнём предположить, что команда Талалаева навяжет свою игру чемпиону. «Краснодар» не сможет увезти с Запада три очка. «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 гола — отличный вариант для ставки. Коэффициент 2.25. Такое мы забираем!